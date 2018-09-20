Порошенко: Процесс предоставления автокефалии Украине близится к завершению
Процесс предоставления автокефалии Украине близится к завершению, — заявил президент Порошенко. Он ссылается на представителей Константинопольского патриархата, которые прибыли в Киев.
Порошенко пообещал, что украинское государство обеспечит безопасность священников и верующих, которые добровольно перейдут в новую поместную автокефальную Церковь.
Раскол между Русской православной церковью и Украинской неизбежен, — считает патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет, — об этом он заявил в интервью «Эху Москвы». При этом патриарх уверен, что автокефалия Украинской церкви не вызовет раскола в православном мире.
Комментарии14
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ankir 20 сентября 2018 | 12:07
Украинская петроархия
kottigr1 20 сентября 2018 | 12:10
ankir: Россия рассорилась со всеми своими своими союзниками, соседями.. Впереди только изоляция и крах..
arye_11 20 сентября 2018 | 12:11
ankir:
Каждый остается при своем...
Украина с авто кефалией, Россия с много фекалией.
mavviomi 20 сентября 2018 | 12:19
ankir: как оказалось, церковь созданная Сталиным (МПЦ) не канонична у нее нет томаса и она отделилась от Киевской церкви незаконно!
sagen 20 сентября 2018 | 12:24
ankir: Порошенко уже вошел в историю Украины навечно. Именно вот этой акцией. Вот с него лет через сто будут рисовать иконы, а Путину надо ожидать от потомков совсем другого отношения.
ankir 20 сентября 2018 | 12:07
Украинская петроархия
kara 20 сентября 2018 | 12:08
как и время президенства Порошенко
ukretotakoividskota 20 сентября 2018 | 12:14
Педю изберут папой вино-водочным.
danko_314zyes 20 сентября 2018 | 12:16
Пётр Алексеевич уже выгнал российские войска из Донецка и вошел в Крым, громя и российских вояк на всех направлениях - Севастополь пал, Симферополь пал, осталось освободить от российских оккупантов Киев и задача уничтожения российских оккупантов на Украине выполнена полностью!!!!!!
speculyant 20 сентября 2018 | 12:24
danko_314zyes: Шо ж вас чужой презик заводит? Вы часом не хохол,что так переживаете? Если нет,то насчет своего пересидента и его 20(!!!)летних обещалок едко поиронизировать не хотите ли? ;0))
b522 20 сентября 2018 | 12:27
danko_314zyes: Понятно, что это поражение нашей внешней политики. Но вы должны держаться достойно. Не надо хныкать, а просто признаться, что Порошенко выиграл.
nitsahon 20 сентября 2018 | 12:19
шаланды полные автокефалий во киев Петя приводил... и все священники вставали..
a_111111 20 сентября 2018 | 12:20
Чекист Денисенко уже патриарх УПЦ Константинопольского патриарха?
sagen 20 сентября 2018 | 12:22
Верно дедуля Филарет заметил - это не раскол, это отделение , чисто политическая акция, не имеющая отношение к религии. Раскол, это когда отличаются религиозные взгляды. В данном случае все остается как было, просто деньги не будут отдавать Гундяеву. Раскол произойдет позже. Впереди "лютеранская революция". Служение будет переведено на язык, понятный жителям, на украинский. Церковно-славянский, бубнящий и непонятный язык уйдет в прошлое. Вот тогда то и произойдет раскол.