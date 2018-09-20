Порошенко: Процесс предоставления автокефалии Украине близится к завершению

Процесс предоставления автокефалии Украине близится к завершению, — заявил президент Порошенко. Он ссылается на представителей Константинопольского патриархата, которые прибыли в Киев.

Порошенко пообещал, что украинское государство обеспечит безопасность священников и верующих, которые добровольно перейдут в новую поместную автокефальную Церковь.

Раскол между Русской православной церковью и Украинской неизбежен, — считает патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет, — об этом он заявил в интервью «Эху Москвы». При этом патриарх уверен, что автокефалия Украинской церкви не вызовет раскола в православном мире.