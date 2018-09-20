В Кабардино-Балкарии произошли столкновения из-за споров о праздновании исторической битвы

Силовики применили слезоточивый газ, несколько человек пострадали.

Кабардинцы планировали организовать поход в честь 310-летия Канжальской битвы через село Кенделен, где живут балкарцы. Однако жители села отказались пропускать конный отряд и пеших участников. Местные балкарцы считают, что сражения не было. Всадникам предложили обойти село, однако они отказались. Ситуация накалялась, словесный спор начал перерастать в стычки. На место прибыли бойцы Росгвардии, начались задержания, силовики заблокировали все село, пишет сайт РБК. Участники похода попытались прорваться через заграждение, некоторые активисты стали бросать камни и дымовые шашки в сотрудников Росгвардии. В ответ бойцы применили слезоточивый газ. Несколько человек получили травмы, сайт МБХ-медиа сообщает о раненых с обеих сторон в результате стрельбы.

Обстоятельства конфликта проверяет Следственный комитет, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В городе Баксан в Кабардино-Балкарии ночью Росгвардия разгоняла протестующих кабардинцев, рассказал Дождю местный житель. На видео, оказавшемся в распоряжении телеканала, слышно стрельбу.