В Кабардино-Балкарии произошли столкновения из-за споров о праздновании исторической битвы
Силовики применили слезоточивый газ, несколько человек пострадали.
Кабардинцы планировали организовать поход в честь 310-летия Канжальской битвы через село Кенделен, где живут балкарцы. Однако жители села отказались пропускать конный отряд и пеших участников. Местные балкарцы считают, что сражения не было. Всадникам предложили обойти село, однако они отказались. Ситуация накалялась, словесный спор начал перерастать в стычки. На место прибыли бойцы Росгвардии, начались задержания, силовики заблокировали все село, пишет сайт РБК. Участники похода попытались прорваться через заграждение, некоторые активисты стали бросать камни и дымовые шашки в сотрудников Росгвардии. В ответ бойцы применили слезоточивый газ. Несколько человек получили травмы, сайт МБХ-медиа сообщает о раненых с обеих сторон в результате стрельбы.
Обстоятельства конфликта проверяет Следственный комитет, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
В городе Баксан в Кабардино-Балкарии ночью Росгвардия разгоняла протестующих кабардинцев, рассказал Дождю местный житель. На видео, оказавшемся в распоряжении телеканала, слышно стрельбу.
Комментарии8
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vasyakirin 20 сентября 2018 | 12:05
Надо увеличивать штат росгвардии, а то на каждого их еще не хватает....
kottigr1 20 сентября 2018 | 12:08
vasyakirin: Теперь в Кабардино-Балкарии будут праздновать около той деревушки историческую битву с ОМОН ?
ansh 20 сентября 2018 | 12:09
Скрепы - они не только у русских.
mgvana 20 сентября 2018 | 12:16
Красиво, смеюсь звонко. Режим мелкого фюрерка Пу, как оказывается, разбалтывается уже не только по линии общого командования и рейховской вертикали, а уже и по линии колониальных скрепок на местах. Привет от целой эскадры чёрных лебедей.
mamiluk 20 сентября 2018 | 12:18
Сдается мне, что спровоцировали конфликт силовики или что-то недоговаривают...или как всегда "своя версия"...
valery_manko 20 сентября 2018 | 12:29
Так вы еще не все знаете. И кабардинцы, и балкарцы сейчас пишут письма Путину: "Спаси, отец-благодетель!" И в каждом письме есть заверение в любой момент по приказу великого вождя начать резню кабардинцев/балкарцев (нужное подчеркнуть), а также украинцев, американцев и, конечно же, евреев.
nersesov 20 сентября 2018 | 12:31
valery_manko: долго сочинял свою муйню, хохложопый?
jamba 20 сентября 2018 | 12:36
Вот где "пороховая бочка"!!! Никакого отношения к историческим битвам, само собой, это отношения не имеет, даже смешно! Но, на минуту только представьте, как полыхнет, если что, эта "горючая смесь", сварганенная рябым
осетином Сосо Джугашвили?))
Когда я спрашиваю у знакомых дагестанцев, представь на минуту, что Москва перестала вам присылать ханов-наместников? Они, только испуганно машут руками, и повторяют: чур нас, чур!;)))
Кстати, если кто не знает, но серьезный удар по "белому движению", "большевики" нанесли именно на Сев. Кавказе! По совету Ленина, Орджоникидзе пообещал чеченским и ингушским полкам землю, и они в одну ночь все и переметнулись;)