Лексус, конфискованный у бывшего губернатора Сахалина Хорошавина, продан на аукционе почти за 2,5 млн рублей
«Лексус», конфискованный у бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, продан на аукционе почти за 2,5 миллиона рублей. Деньги будут перечислены в федеральный бюджет, — сообщили РБК в Росимуществе.
Автомобиль Хорошавина выставляли на торги три раза. Цену снизили на 60% от первоначальной стоимости.
Комментарии1
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sasass 20 сентября 2018 | 12:19
Бюджет может лопнуть от такого воровского вливания...