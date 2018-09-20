Лексус, конфискованный у бывшего губернатора Сахалина Хорошавина, продан на аукционе почти за 2,5 млн рублей

«Лексус», конфискованный у бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, продан на аукционе почти за 2,5 миллиона рублей. Деньги будут перечислены в федеральный бюджет, — сообщили РБК в Росимуществе.

Автомобиль Хорошавина выставляли на торги три раза. Цену снизили на 60% от первоначальной стоимости.