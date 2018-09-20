В 2019-2020 годах резко вырастут выплаты из бюджета на материальную мотивацию чиновников
В частности, в будущем году на эти цели планируют потратить 138 миллиардов рублей, — сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета.
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В частности, в будущем году на эти цели планируют потратить 138 миллиардов рублей, — сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета.
Комментарии16
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trans 20 сентября 2018 | 11:40
При Путине количество чиновников выросло в два раза. Воффка все делает для них, любимых....
rpmcmurphy 20 сентября 2018 | 11:42
В 2019-2020 годах резко вырастут выплаты из бюджета на материальную мотивацию чиновников...
Что это значит, материальная мотивация чиновников? Я прослушал? Будут подталкивать их брать взятки и откаты?
anticolonel 20 сентября 2018 | 11:44
rpmcmurphy: Им отсыпят дополнительно столько бабла, что размер средней взятки вырастет раза в четыре. От меньшей они рыло воротить будут.
eniro 20 сентября 2018 | 11:56
anticolonel: Я рыдаю над рублем. Это какую же потерю покупательной способности они предполагают? Электролампочку за пол-лимона? Так было ж уже.
kottigr1 20 сентября 2018 | 12:15
eniro: Пока у Путина будет хватать валюты на немецкую бумагу, американскую краску, швейцарские печатные станки.. Рублю - жить.. !!!
viteck 20 сентября 2018 | 11:56
Деньги из наших пенсий возьмут, очевидно? Вот для чего пенсионный возраст подняли...
democ 20 сентября 2018 | 11:42
Так что рабочие, крестьяне и служащие, затяните пояса. У государственного "солитёра" растёт аппетит. На пенсии денег нет, а на паразитов всегда находятся.
vasyakirin 20 сентября 2018 | 11:51
democ: Не хило каждый россиянин отстегнет чиновнику 1000 в год на премии за очередной запрет или ужесточение наказания...
rom8883 20 сентября 2018 | 11:53
А что? Чиновники уходят из-за маленькой зарплаты?
yralez 20 сентября 2018 | 11:57
Чтобы больше воровали.......чтобы людям ничего не досталось.
Нами правят не животные, нами правит банда.
come_on 20 сентября 2018 | 11:59
Это за взятки им компенсация? Мудрый Путин и начинал когда-то с решения повысить зряплаты чиновникам, чтобы их на взятки меньше тянуло. Надеюсь, этим же не менее "мудрым" решением он и закончит свою деятельность.
vla7815 20 сентября 2018 | 12:01
Вот еще одно объяснение для чего вова со своими подельниками-сообщниками людей грабят поднятием пенсионного возраста - чтобы чинодралам-кровососам еще больше денег платить .
peresvet73 20 сентября 2018 | 12:03
У Путина фанатичная вера в магическую силу бабла.
eduard53 20 сентября 2018 | 12:23
И то правда: с успешным пенс.геноцидом, чего не подкормить братву?
piterrr 20 сентября 2018 | 12:26
Это называется удержание личной неограниченной и неконституционной власти гопника подзаборного любой ценой!
cromwel 20 сентября 2018 | 12:32
Пахан своих не бросает. Всегда для них средства есть, особенно из нашего кармана. А нам дырку от бублика. Мы же быдло...