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11:32, 20 сентября 2018

Госдума приняла законопроект об ответственности за отказ принимать на работу лиц предпенсионного возраста

Госдума приняла во втором основном чтении законопроект об уголовной ответственности за отказ принимать на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Как сообщает ТАСС, ко второму чтению поступили три поправки. Все были отклонены.
Согласно законопроекту, работодателей будут наказывать крупным штрафом либо обязательными работами на срок до  360 часов.

Комментарии

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ankir 20 сентября 2018 | 11:46

Еще один закон, который никогда не будет работать.

polsan 20 сентября 2018 | 11:50

ankir: Еще один закон, который никогда не будет работать. ....

но за который депутатам заплатили из кармана налогоплательщика сполна.

pro_hanov 20 сентября 2018 | 12:00

ankir: Почему это не будет? У нас законы пишутся не для того, чтобы на работу брали, а для того, чтобы инспекторы взятки собирали. Будет новый побор с бизнеса. Мало нам Росстандарта, МЧС, УБЭПа, Санэпидемстанции, Росреестра. Инвестиционная привлекательность бизнеса взлетит ещё выше)

ka_mate 20 сентября 2018 | 11:49

Теперь в 45 будут увольнять и после 45 категорически не принимать,
шарахаться будут от 45 летних.

vlabumur 20 сентября 2018 | 11:50


Мы законы обсуждаем,
О России говорим.
Мы с трибуны выступаем,
Конституцию храним.
Но её мы не читаем,
Это честно говоря,
Просто кнопки нажимаем
По команде из Кремля.

Мы спектакль для вас играем
Постоянно день за днем.
Свои роли четко знаем,
По сценарию живем.
Депутаты разных фракций –
Это партия одна.
Политические танцы
Все под дудку из Кремля.

Экономику не знаем,
Это скучные дела.
По бумажке мы читаем
Незнакомые слова.
Ничего не понимаем
Мы в движении рубля,
А бюджет мы принимаем
По указке из Кремля.

Депутаты это ширма ?
Под диктатором страна.
Из парламента Госдума
Превратилась в балаган.
Президенту верно служим,
Не жалеем мы о том.
И живем себе, не тужим
Мы в согласии с Кремлем. (С)

democ 20 сентября 2018 | 11:51

Сто способов, чтобы отказать человеку. Первый - сдать норму ГТО, второй - медицинское обследование, третий - а "это Вы не знаете", четвёртый - .... придумайте сами...

vla7815 20 сентября 2018 | 11:55

Эта дума всё делает против людей и во вред им. /тот закон работать не будет. Людей в очередной раз власть нагло ограбила, а остальное что вове, что едросовской дкме всё похрену. Они жируют за наш счет и плюют на нас посмеиваясь.

rom8883 20 сентября 2018 | 11:55

Ещё один закон кошмарить неугодных. Своих не тронут.

neyexo 20 сентября 2018 | 11:59

К какому возрасту относится?
Попробую устроиться в Думу или Совфед, где работа полегче

democ 20 сентября 2018 | 12:09

Вчера мне отказали, 8 рассылок на вакансии находятся на "рассмотрении". Вот и весь сказ. Как говорится, "хоть хрен кажи...".

cromwel 20 сентября 2018 | 12:37

Мне 50 лет. Нигде на работу не берут. Осталось подаждать лет десять и смогу идти в любую контору и будет мне работа. Пусть только попробуют не взять!

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