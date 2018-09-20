Госдума приняла законопроект об ответственности за отказ принимать на работу лиц предпенсионного возраста

Госдума приняла во втором основном чтении законопроект об уголовной ответственности за отказ принимать на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Как сообщает ТАСС, ко второму чтению поступили три поправки. Все были отклонены.

Согласно законопроекту, работодателей будут наказывать крупным штрафом либо обязательными работами на срок до 360 часов.