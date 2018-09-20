На сирийской ракете, сбившей Ил-20, не было системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой»
На сирийской ракете, сбившей Ил-20, не было системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой», — заявляют в Минобороны. Там подчеркнули, что Россия никогда не передавала эту систему другому государству. В том числе, она никогда не устанавливается на экспортируемые образцы вооружения.
Напомним, самолет сбили сирийские ПВО во время израильского авианалета. Министерство обороны обвинило Израиль в крушении самолета и гибели 15 российских военнослужащих.
Комментарии55
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mikhail_spb_ 20 сентября 2018 | 11:39
А разве сирийские братья по оружию для сапогов не свои?
Могли бы поставить на ракеты, передаваемые асадовцам, систему "свой-чужой".
kottigr1 20 сентября 2018 | 11:41
mikhail_spb_: Вот ведь паразиты эти изральтяне.. Почему они не поставили на наш ИЛ-20 систему "свой-чужой".. ?
rpmcmurphy 20 сентября 2018 | 11:51
На сирийской ракете, сбившей Ил-20, не было системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой»...
Под Уссурийском, ещё до начала моей службы, один лётчик украинского происхождения угнал новенький самолёт в Японию, не помню правда какой именно. Так вот самый большой ущерб от этого предательства касался не самолёта, который японцы потом вернули, а именно системы "свой-чужой", которую пришлось менять по всему Союзу.
ihtiostega 20 сентября 2018 | 11:55
rpmcmurphy: На всякий случай-фамилия лётчика Беленко.Не еврей.
michael_c 20 сентября 2018 | 12:03
Интересно , как это не было системы свой-чужой , если она ставилась и ставится по умолчанию !
Ну и клоуны в МО России сидят . В самом деле рассчитывают , что пипл схавает ?
avp235 20 сентября 2018 | 12:19
michael_c:
Просто мы в Сирии - "ЧУЖИЕ".
fig_vvam 20 сентября 2018 | 12:19
ihtiostega: В четверг, 20 сентября, начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот прокомментировал инцидент, в ходе которого был сбит российский самолет ИЛ-20.
"Сирийские ПВО сбили российский самолет, и мы выражаем соболезнования семьям погибших и российской армии", - заявил начальник генштаба.
Гади Айзенкот добавил: "Мы действуем, сочетая взвешенность и мощь. Мы стремимся к тому, чтобы наши враги не обладали современным вооружением, которое может угрожать государству Израиль. По этой же причине мы на этой неделе вновь действовали на севере".
kottigr1 20 сентября 2018 | 11:56
rpmcmurphy: системы "свой-чужой", которую пришлось менять по всему Союзу
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Японцы смогли взломать арифмометр "Феликс" ?
sumars 20 сентября 2018 | 11:56
rpmcmurphy: МИГ-25
grigol331 20 сентября 2018 | 11:57
rpmcmurphy:
не было системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой»
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Дебилы, Чужой у вас в Кремле в президентском кабинете пожирает россиян, то по 15, а то и по 200 за раз.
ura_123 20 сентября 2018 | 12:02
rpmcmurphy: Дружок,тебе должно быть уже лет 90 )))
Кстати,ежели рассеюшка никогда не передавала эти системы ПВО Сирии то откуда они там взялись?
А может эти системы стояли на российской базе и получается что сами сбили своих...
michael_zagorsk 20 сентября 2018 | 12:17
rpmcmurphy: Я напомню, пилота звали Виктор Беленко, угнал мой любимец МиГ-25. Ущерб из-за замены системы СССР оценил в 1,5 млрд полновесных советских рублей. Там ещё один момент. Мой брат в то время учился в МЭИ, военная кафедра готовила его к 25. Спектр излучения движков пошёл для Стингеров.
avp235 20 сентября 2018 | 12:17
rpmcmurphy:
Виктор Иванович Беленко — советский лётчик-перебежчик. 6 сентября 1976 года перелетел в Японию на перехватчике МиГ-25П и передал иностранным властям самолёт со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту.
waldy 20 сентября 2018 | 11:46
mikhail_spb_: Проблема в том, что россия продаёт системы вооружения, но СИСТЕМЫ ОПОЗНАВАНИЯ имеют ВЫСШИЙ ГРИФ секретности. Даже с допуском "совершенно секретно" выгоняют из боевого пота в то время, когда офицер с соответствующим допуском и под охраной автоматчика меняет коды... А коды действуют ограниченное время.. Так что сирийские зенитные комплексы если и имеют системы "свой-чужой", то только для СВОЕЙ техники.
kottigr1 20 сентября 2018 | 11:51
waldy: офицер с соответствующим допуском и под охраной автоматчика меняет коды...
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Странно, что этот процесс до сих пор не автоматизировали хотя бы перфокартами..
fig_vvam 20 сентября 2018 | 11:58
kottigr1: офицер с соответствующим допуском и под охраной автоматчика меняет коды
Это написал человек, который служил более 30 лет назад.
gonduras_on_colima 20 сентября 2018 | 12:01
waldy: По большому счёту нет такого явления как сирийские ракеты.
Как и лугандонские танки и тем более Буки.
То, что можно с достаточной степенью считать сирийским - это нечто старинное, проданное ещё при Дорогом Леониде Ильиче, который с папой нынешнего упырька Асада целовался в дёсна.
То, что завезли при Плешегноме, эксплуатируется, ремонтируется и обслуживается ихтамнетами сирийской версии.
И если в зоне работы зенитных пацакских комплексов с ихтамнетами за пультами вовсю летают воздушно-комические, то, по идее, свой-чужой должны были запустить в работу.
luger_max_otto 20 сентября 2018 | 11:52
А куда эту систему на С-200 засунуть- то...
grigol331 20 сентября 2018 | 12:01
luger_max_otto: А куда эту систему на С-200 засунуть- то...
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Нет-нет, туда нельзя, там, милостию Путина, уже сидит вся Россия.
fig_vvam 20 сентября 2018 | 12:07
mikhail_spb_: На сирийской ракете, сбившей Ил-20, не было системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой», — заявляют в Минобороны.
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Главное то, что у тех кто запускал эту ракету головы не было.
Как пишет полковник Ходаренок, специалист по ПВО (бывший командир полка С-200, потом офицер Генштаба)
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скорее всего, это ошибка вполне конкретных людей из боевого расчета — командира группы, офицера захвата, оператора наведения, офицера пуска. Техника, как правило, ни при чем.
То что все эти должности занимали полуграмотные сирийцы .... это вряд-ли.
Так что генералы свои зады спасают.
dvdd 20 сентября 2018 | 12:18
fig_vvam: не раскачивайте лодку. Вам ясно сказано: виноваты евреи. Нечего на боевой расчёт валить.
fig_vvam 20 сентября 2018 | 12:27
dvdd:
Расчет кривой (тупой)
Ракеты хероваты (староваты)
Кто виноват?
Евреи виноваты.
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полковник Ходаренок
Поскольку ракетная система С-200 обладает определенными характерными чертами, можно строить гипотезы, как все могло происходить. В частности, с помощью этой ракетной системы вполне возможно выполнение боевой стрельбы в режиме так называемого монохроматического излучения. В этом режиме не определяется дальность от цели и захват поражения происходит только по угловым координатам. Экраны индикаторов [цели] на С-200 очень маленькие — размером со спичечный коробок. Если нет точных данных о дальности от цели, возможна ошибка. Чтобы перейти в другой режим, при котором можно определить дальность от цели, надо выбрать [команду] «неоднозначность по дальности». Но на это уходит определенное время. Сирийцы, видимо, торопились выполнить боевую стрельбу и не сделали этого. Открыли огонь, не разобравшись с тем, кого они сопровождают.
Также возможно, что во время наведения ракеты был срыв самонаведения. В таком случае она перешла в режим поиска частоты и потом захватила наиболее крупный объект с точки зрения отражающей поверхности. И им оказался как раз Ил-20.
полковник Ходаренок
ansh 20 сентября 2018 | 11:39
И эту систему украли гады. Гениалиссимус, у тебя скоро Кремль украдут.
oleg_kievlyanin 20 сентября 2018 | 11:41
Я так и думал, там все свои.
avp235 20 сентября 2018 | 11:41
Если в первом акте на стене висит ракета, она должна выстрелить в третьем акте. Все было предопределено.
mamiluk 20 сентября 2018 | 11:43
что же это "союзничков" кремлёвский диктатор снабжает не качественными ракетами?...или и здесь всё успели разворовать...
tks 20 сентября 2018 | 11:43
Странно, сирийский режим везде, где только можно и нельзя, объявляется союзником: разве союзнику нельзя поставить систему распознавания, тем более, что ведутся совместные боевые действия, и это всегда подчеркивается?
grigol331 20 сентября 2018 | 12:22
tks: разве союзнику нельзя поставить систему распознавания
______
А смысл? Кого тогда "сирийская" ПВО будет сбивать? Чужих? Так там из чужих Израиль и НАТО. Собьют - расхерачат в пыль этих гибридов, и, на сей раз, без предупреждений ни за час, ни за минуту.
oleg_kievlyanin 20 сентября 2018 | 11:43
На пакете стояла альтернативная система "своИ-своИ"
jetsam 20 сентября 2018 | 11:45
ну да. ил20 подлетая к аэродрому должен был выпускать
сигнальную зеленую ракету и ждать в ответ - подтверждение
- пво зажигали сигнальный синий костер.
возникает вопрос - а чего сирийцы свои самолеты не сбивают,
как так? не по зеленым сигнальным ракетам. а по красным распознают?
разъясните вопрос - как до сих пор без свой\чужой не сбивали?
как они томагавк от ил20 отличают?
vasyakirin 20 сентября 2018 | 11:56
jetsam: Не понятно как сирийцы обнаружили истребителей на сверхзвуке, и не увидели корову тормозящую для посадки?
eniro 20 сентября 2018 | 11:46
Так вы про сам комплекс бы "соврали" чего или про его экипаж. А на этой ракете его, отродясь, никогда и не устанавливалось. "Свой-чужой" оборудовался на самом комплексе.
cypher 20 сентября 2018 | 11:46
Ну, так кто в этом виноват? Опять Израиль?
Да и была ли то сирийская ракета, уж как-то слишком быстро выяснили, что она именно сирийская и именно С-200. Ещё до того, как подняли обломки - вот что поразительно!))
ihtiostega 20 сентября 2018 | 11:58
cypher:Наберитесь терпения,сегодня в Москву с рабочим визитом прибывает командующий ВВС Израиля генерал с Норкин.Правда,сомневаюсь,что он захочет с журналистами общаться.
cypher 20 сентября 2018 | 12:03
ihtiostega: ЦАХАЛ кратко уже обрисовал ситуацию: что отбомбились и улетели, когда сбили наш ИЛ.
А если Норкин в курсе, кто конкретно сбил ИЛ, точнее, откуда конкретно стреляли, то не факт, что это изложат электорату. Скорее всего, поведают такой же боян, что и в этой "новости".
andre_klimov 20 сентября 2018 | 12:01
cypher:
Чем "закрыта" Латакия - Россия давно хвасталась. Да и сирийцы поспешили раструбить об "успехах сирийской ПВО" в подробностях - с номером бригады ПВО и типом использованного вооружения. Интересно, освоят ли они российский термин "птичкопад"?....
cypher 20 сентября 2018 | 12:16
andre_klimov: andre_klimov: специально вчера читала все новости на САНЕ за 18 и вечер 17 сентября в гугл-переводе. Да, они пишут про бомбежки Латакии, что сирийская ПВО сбила часть ракет (они называют их ракетами, а не бомбами), про отключение электричества.
Но бомбили Латакию, а не Банияс, и сирийская ПВО работала явно из Латакии.
Кстати, и про арест 44 батальона сирийского ПВО там тоже ничего не написали.
А вот наш Царьград 17 вечером намекнул, что стреляли и из С-400, в первый раз типа. ..вот он, птичкопад, имхо.
andre_klimov 20 сентября 2018 | 12:34
cypher:
Часть новостей с SANA уже снята. Там это - привычное дело.
gregor 20 сентября 2018 | 11:52
На сирийской ракете, сбившей Ил-20, не было На сирийской ракете, сбившей Ил-20, не было системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой»
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Израиль вовремя не подсказал ,что надо ставить на ракеты системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой» .
Поэтому , виноват не Асад , не Шойгу ..... ,а Израиль .
Ну а кто ?
ura_123 20 сентября 2018 | 12:04
gregor: Ещё могут подтянуть или пендосов или порошенко)))
andre_klimov 20 сентября 2018 | 11:55
Идиотизм. Откуда вообще система распознавания в С-200 на самой ракете? Что они там курят? Зато есть самоликвидация на случай если "промазали" или совершили ошибочный пуск.
И очень большие подозрения, что после возвращения израильских самолётов в своё воздушное прострнство и по уже сложившемуся обычию сирийцы просто "палили в белый свет, как в копеечку", что бы традиционно выдать потом самоликвидации запущенных ракет за "поражение целей". Просто никто из них не удосужился проверить - а не находится ли кто в воздухе.
tag188 20 сентября 2018 | 11:59
На сирийской ракете, сбившей Ил-20, не было системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой, заявляют в Минобороны
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И какие тогда претензии к Израилю?
trans 20 сентября 2018 | 11:59
А причем тогда вообще Израиль? Увидели российский самолет и сбили, для них получается все самолеты вражеские.
danmestari 20 сентября 2018 | 12:00
Резюмируем:
1. Самолет сбили сирийцы.
2. Сбили из советского ЗРК С-200.
3. Сбили ракетой не установленного происхождения, не оснащенной системой "свой - чужой".
4. Самолет принадлежал ВВС РФ, и х.р знает, что делал в воздушном пространстве Сирии, уж во всяком случае не защищал рубежи Отечества.
5. Во всем виноваты евреи.
kondrakr 20 сентября 2018 | 12:04
danmestari: Отож!
ss2020 20 сентября 2018 | 12:07
danmestari: и чубайс...!)))
unprejudiced 20 сентября 2018 | 12:03
Тем более однозначная вина Израиля очевидная
ss2020 20 сентября 2018 | 12:09
unprejudiced: и навальный к этим делам тоже не чужой...!)))))))))
doktor_mikhail 20 сентября 2018 | 12:20
unprejudiced: а двузначная: обделались сирийцы по самые уши и очень жидко
ss2020 20 сентября 2018 | 12:12
...не было системы... значит были пустоты...!)))
dvdd 20 сентября 2018 | 12:14
В России вообще отсутствует понятие «свой-чужой». Есть только силовики(власть) и все остальные.
vachek 20 сентября 2018 | 12:16
Израиль виноват, что не установил на российскую ракету систему опознования "свой-чужой" - мнение минобороны РФ.
drgonish 20 сентября 2018 | 12:18
[ не было системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой»]
Продавать, дарить оружие, которое может начать по тебе стрелять - это точно заговор масонов.
chichanik 20 сентября 2018 | 12:37
На ракете была установлена система "ахератытутлетаешь"
wojskowy Марек Качоровски 20 сентября 2018 | 12:39
Интересно, после всего этого Шойгу извинится за свои угрозы Министру Обороны Израиля? А депутаты Думы?. Неужели Путин не понимает, что постоянная ложь МО приводит к тому, что реальную боеспособность Армии и качества Вооружения от него тоже скрывают? Или он всё понимает, но закрывает на это глаза. В мирное время это проходит, а если произойдёт серьёзный конфликт? И чему удивляться, что Запад не верит заявлением официальных лиц России, может вспомнить Козьму Прудкова: "Единыжды солгавши кто тебе поверит".