На сирийской ракете, сбившей Ил-20, не было системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой», — заявляют в Минобороны. Там подчеркнули, что Россия никогда не передавала эту систему другому государству. В том числе, она никогда не устанавливается на экспортируемые образцы вооружения.

Напомним, самолет сбили сирийские ПВО во время израильского авианалета. Министерство обороны обвинило Израиль в крушении самолета и гибели 15 российских военнослужащих.