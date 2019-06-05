Верховный суд не считает экстремистский пост в социальной сети преступлением, если это не несет опасности для общества
Верховный суд России не считает экстремистский пост в социальной сети преступлением, если это не несет опасности для общества. В УК нет ответственности за репосты – только за возбуждение вражды: «даже если материал экстремистский, а человек скопировал его себе на страничку, это ни о чем не говорит, нужно доказывать умысел», — заявил судья Верховного суда Владимир Давыдов. Он добавил, что пленум ожидает пересмотра приговоров по делам об экстремизме после принятия постановления.
В постановлении отмечается, что признавать информацию экстремистской должен только судья, и ему не следует слепо верить только экспертам. По словам Давыдова, в прошлом году по делам об экстремизме осуждены 783 человека – это 0,01% от общего количества уголовных дел.
Комментарии13
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democ 20 сентября 2018 | 11:46
Где ж вы раньше были!? Заботливые, вы, наши...
viteck 20 сентября 2018 | 11:54
"в прошлом году по делам об экстремизме осуждены 783 человека – это 0,01% от общего количества уголовных дел"
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цифра 783 - это вам, господа, не проценты. Это 783 поломанных человеческих судеб...
vitaliys 20 сентября 2018 | 11:47
Блин, то что разъяснил Верховный суд очевидно для всех, ко имеет юридическое образование. Нет умысла - нет состава преступления. Отсутствует субъективная сторона деяния. Очевидно для всех, но только не птенцов Бастрыкина. Лично у него юридическое образование весьма сомнительное. Несколько лет тому назад СМИ эту тему оживленно обсуждали, но потом как по команде замолкли. Бастрыкин и подчиненных набрал себе под стать. Но Верховный суд указал им, что что мало купить диплом юрфака, надо еще что-то знать.
tks 20 сентября 2018 | 11:51
Толкование пленумов ВС РФ это квазинормы: могут меняться произвольно, а также оно всегда зависит от законодательного беспредела. Не проще ли убрать общие формулировки из статей 148, 280, 282, 282.1-3 УК РФ?
kunst54 20 сентября 2018 | 11:55
"Eсли это не несет опасности для общества" - кто это установит? Те же менты и гэбешники. Теперь они сажать станут уже за то, что что-то "несет опасность".
tks 20 сентября 2018 | 12:01
kunst54: Да, реальность опасности им доказывать не надо - это как по избранию меры пресечения в сиде содержания под стражей: от следствия не нужно ни реального док-ва что обвиняемый может скрыться, ни что оказывает давление на участников процесса, ни что может покрыть улики. Вообще ничего не надо доказывать - так законы сконструированы.
yralez 20 сентября 2018 | 11:59
Умысел доказать ?
Как два пальца......хоть что напишут .
Ку да от них денешься, где защиту искать ?
democ 20 сентября 2018 | 12:00
Нет в стране свободы слова, отсюда и весь правовой беспредел!
jetsam 20 сентября 2018 | 12:03
угу... только получится, как в старом анеке
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- Сара, завтра сижу дома, евреям будут морду бить!
- Мойша, так ты же русский по паспорту.
- Дура, они же по морде будут бить. а не по паспорту
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ну по по паспорту он не экстремист и что? сажать будут не по паспорту...
sasass 20 сентября 2018 | 12:04
На Верховный Суд ни капли не похож , а похож на повара чечевичной похлебки ...
krondis 20 сентября 2018 | 12:17
Хитрые ребяты: и нашим, и вашим. Дык наши, так называемые судьи, всегда будут принимать решение, что репост(пост) несёт опасность для общества. Даже произведение А. Пушкина "Сказка о попе и работнике его Балде" запросто попадает под статью. Крестол.ру.
cromwel 20 сентября 2018 | 12:27
А решать имеет ли опасность для общества кто решать будет?
byaka50 20 сентября 2018 | 12:31
Все это беззаконие можно остановить только одним способом: уволить и наказать всех, кто фальсифицировал дела. Следаков, прокурорских, судей.