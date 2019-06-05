Верховный суд не считает экстремистский пост в социальной сети преступлением, если это не несет опасности для общества

Верховный суд России не считает экстремистский пост в социальной сети преступлением, если это не несет опасности для общества. В УК нет ответственности за репосты – только за возбуждение вражды: «даже если материал экстремистский, а человек скопировал его себе на страничку, это ни о чем не говорит, нужно доказывать умысел», — заявил судья Верховного суда Владимир Давыдов. Он добавил, что пленум ожидает пересмотра приговоров по делам об экстремизме после принятия постановления.

В постановлении отмечается, что признавать информацию экстремистской должен только судья, и ему не следует слепо верить только экспертам. По словам Давыдова, в прошлом году по делам об экстремизме осуждены 783 человека – это 0,01% от общего количества уголовных дел.