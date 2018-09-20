Московские армейцы набрали первые очки в Лиге Чемпионов

Они свели вничью гостевой матч с чешской Викторией.

ЦСКА провал первый тайм. Пльзенская команда забила два мяча, причем оба претендовали на статус шедевров. Более того, хозяева могли на этом не остановиться. Тем не менее, вопрос о результате был не закрыт. В начале второго тайма лучший бомбардир российского чемпионата Федор Чалов отозвался на передачу с фланга Влашича и один мяч отыграл. ЦСКА забил еще дважды, но всякий раз у судей находились причины не засчитывать голы. Не повезло Жамлетдинову, который после матча сказал, что впервые в его карьере арбитры отменили сразу два его гола. Тем не менее, в добавленное время Жамалединов заработал пенальти, который реализовал все тот же Влашич. Главный тренер Виктор Гончаренко сказал, что зажатость игроков в первые тридцать минут стоила команде победы, которая была бы заслуженной, поскольку ЦСКА играл лучше.

Сегодня российские клубы проведут матчи первого тура Лиги Европы, причем все сыграют на вые6зде. Спартак в Вене встречается с Рапидом, Зенит с Копенгагеном, а Краснодар с турецким Ахкисаром.