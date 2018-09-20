С будущего года в России владельцам автомобилей и мотоциклов будут выдавать номерные знаки нового образца
С будущего года в России владельцам автомобилей и мотоциклов будут выдавать номерные знаки нового образца, — сообщает Коммерсант со ссылкой на приказ Росстандарта.
По данным издания, вводятся 10 новых типов регистрационных знаков. В частности, отдельные номера для японских и американских машин с нестандартным местом крепления. Кроме этого, впервые вводятся знаки для мопедов, а также собственные номера для спортивных и ретро-автомобилей.
Комментарии9
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ivar1964 20 сентября 2018 | 11:11
"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам ..." Россия нуждается в ваших деньгах! "Сушите весла, сэр, на кой вам черт богатство!"
belovnikita 20 сентября 2018 | 11:12
То есть очередные новые поборы. Скоро эти воры и на детские трехколесные велики будут требовать права, и устанавливать номера "нового образца"
gluhoy2250 20 сентября 2018 | 11:59
belovnikita: То есть очередные новые поборы.
Э..эй, демшиза, а при чем здесь новые поборы?? Пукаешь не по делу, старые номера менять никто не заставляет, это касается вновь выдаваемых.
democ 20 сентября 2018 | 11:17
Похоже, что на очередную "виолончель" денег не хватило... Знак "Шипы" обыграли. Теперь новый побор.
jetsam 20 сентября 2018 | 11:32
пора вводить ежегодный налог с паспорта гражданина рф.
50% от заработка. или 86% от заработка.
sasass 20 сентября 2018 | 11:33
Теперь резко вырастит ВВП и народ богаче...
lager23 20 сентября 2018 | 11:38
Сложность — сестра коррупции!
kvasoff 20 сентября 2018 | 11:40
А номера для доамшних животных и пешеходов когда вводить будут?
fadey_erei 20 сентября 2018 | 12:10
Будут выдавать номерные знаки нового образца,
с системой радиолокационного опознавания «Свой-чужой»....)