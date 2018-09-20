С будущего года в России владельцам автомобилей и мотоциклов будут выдавать номерные знаки нового образца, — сообщает Коммерсант со ссылкой на приказ Росстандарта.

По данным издания, вводятся 10 новых типов регистрационных знаков. В частности, отдельные номера для японских и американских машин с нестандартным местом крепления. Кроме этого, впервые вводятся знаки для мопедов, а также собственные номера для спортивных и ретро-автомобилей.