Новые выборы губернатора Приморского края должны состояться через три месяца

Точной даты пока нет, — сообщил член Центральной избирательной комиссии Сиябшах Шапиев.Шапиев добавил, что действующий глава региона Андрей Тарасенко останется на своем посту, пока не будет избран новый губернатор.



Напомним, — сегодня краевая комиссия отменила результаты второго тура выборов из-за многочисленных нарушений. Один из кандидатов. Андрей Ищенко, заявил, что обжалует это решение в суде. Ищенко считает, что выборы выиграл он.