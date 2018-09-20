Сотрудников Росгвардии, по некоторым данным, заставляли оставлять негативные комментарии о расследовании Навального

Сотрудников Росгвардии, по некоторым данным, заставляли оставлять негативные комментарии о расследовании Алексея Навального о Викторе Золотове. В случае отказа руководство угрожало увольнением.

Свидетельством стали скриншоты переписки в мессенджере WhatsApp, которые анонимный источник прислал порталу «Медуза». В них указано, что от руководства ведомства поступила задача подключиться к комментированию материалов Навального по закупкам. В них призывали написать, что расследование главы ФБК — это полная чушь, а сравнение цен некорректно, поскольку не учитываются многие факторы. Негативные комментарии требовали оставлять под роликом ФБК в Youtube и под постами в паблике «ВКонтакте» под названием «Омбудсмен полиции». Журналисты «Медузы» проверили тех, кто писал негативные комментарии в обозначенный промежуток времени и пришли к выводу, что среди них много сотрудников региональных пресс-служб Росгвардии. Кроме того, в скришоте переписки сказано, «наше время до 12 часов!!!». Большая группа комментаторов была активна именно в это время.

В Росгвардии ответили «Медузе», что информация из переписки «не соответствует действительности».