Верховный суд отказался считать преступлением лайк или репост экстремистских материалов

Судебный орган выпустил новые разъяснения в связи с ростом количества уголовных дел такого характера.

При вынесении вердиктов судьям рекомендовано учитывать контекст публикаций в соцсетях. Кроме того, возбуждение уголовных дел в связи с экстремистскими публикациями возможно лишь при установлении умысла на возбуждение ненависти или вражды. Сам по себе лайк или репост не может быть поводом для уголовного преследования, передает РБК заявление пресс-службы Верховного суда.

Отдельное уточнение было сделано по поводу «характера и степени общественной опасности». Нижестоящим судам посоветовали учитывать размер аудитории публикаций, а также влияние размещенной информации на поведение людей.

Кроме того, Верховный суд рекомендовал изменить подход к экспертным заключениям, которые становились основным доказательством обвинения по делам об экстремизме в интернете. Отныне решение экспертов о том, считать ли экстремистским тот или иной материал, не должно обладать преимуществом перед другими доказательствами.

Для вступления изменений в силу их должны внести в постановление пленума Верховного суда от 28 июня 2011 года.