Патриарх Филарет опасается, что Антиохийская, Сербская церкви и РПЦ выступят против автокефалии УПЦ КП...

Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет выразил опасения, что Антиохийская, Сербская и Русская православные церкви выступят против автокефалии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата вследствие влияния патриарха Русской православной церкви Кирилла. Такое мнение он выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы предвидим, что Московский Патриарх, во-первых, сам не признает Томоса об автокефалии Украинской церкви, но и будет стараться, чтобы и другие церкви тоже не признали», — заявил патриарх Филарет.

Однако он отметил, что Патриарх РПЦ Кирилл не получит в этом большой поддержки. Кроме зависимых по разным причинам от РПЦ Антиохийской и Сербской церквей, его позицию могут также поддержать Болгарская и Грузинская православные церкви, сказал он.

По словам патриарха Филарета, значительная часть глав православных церквей – 13 из 16 – признают Томос об автокефалии.

В конце августа президент Украины Петр Порошенко попросил Константинопольский патриархат предоставить автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата. Константинопольский патриархат начал процедуры по подготовке этого решения. В ответ на это Русская православная церковь пригрозила разорвать дипломатические связи с Константинопольским патриархатом.