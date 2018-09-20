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Эксклюзив Эха 10:44, 20 сентября 2018

Патриарх Филарет опасается, что Антиохийская, Сербская церкви и РПЦ выступят против автокефалии УПЦ КП

Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет выразил опасения, что Антиохийская, Сербская и Русская православные церкви выступят против автокефалии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата вследствие влияния патриарха Русской православной церкви Кирилла. Такое мнение он выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы предвидим, что Московский Патриарх, во-первых, сам не признает Томоса об автокефалии Украинской церкви, но и будет стараться, чтобы и другие церкви тоже не признали», — заявил патриарх Филарет.

Однако он отметил, что Патриарх РПЦ Кирилл не получит в этом большой поддержки. Кроме зависимых по разным причинам от РПЦ Антиохийской и Сербской церквей, его позицию могут также поддержать Болгарская и Грузинская православные церкви, сказал он.

По словам патриарха Филарета, значительная часть глав православных церквей – 13 из 16 – признают Томос об автокефалии.
В конце августа президент Украины Петр Порошенко попросил Константинопольский патриархат предоставить автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата. Константинопольский патриархат начал процедуры по подготовке этого решения. В ответ на это Русская православная церковь пригрозила разорвать дипломатические связи с Константинопольским патриархатом.

Комментарии

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rpmcmurphy 20 сентября 2018 | 10:51

Патриарх Филарет опасается, что Антиохийская, Сербская церкви и РПЦ выступят против автокефалии УПЦ КП...

А я опасаюсь погромов в храмах РПЦ КП, со стороны украинских националистов.

gennady_77 20 сентября 2018 | 10:53

rpmcmurphy: а до сих пор их что удерживало? "крыша" гундяева, который уже пять лет жидко какает укропастве показаться?

michael_c 20 сентября 2018 | 11:08

РПЦ встала на путь саморазрушения и самоизоляции !
Вопрос совсем короткого времени , когда из под её власти выйдет Белорусская и Казахстанская церкви ...

kryimzdick 20 сентября 2018 | 10:58

rpmcmurphy: Приятно опасаться того, чего нет. И безопасно. А если Гундиев напустит ряженых изображать погромы? Только так.

blackshard77 20 сентября 2018 | 10:58

rpmcmurphy: может всё таки УПЦ МП? Так чего их опасаться, они уже давно идут. Священников бьют храмы отбирают менты нациков крышуют. Всё идёт по линии генеральной партии войны.

А всё из-за того что клятый Онуфрий отказывается благославлять убийста, не хочет призывать резать неверных даунбаситов и не канонизирует иконы с балаклавными воинами майдана!

ну право слово что за современная церковь может жить без призывов резать и убивать неверных! Долой эти псевдоцеркви! Только киевский сектанат КП ИГИЛ братья навек, Кровь за бога крови!)

eniro 20 сентября 2018 | 11:06

rpmcmurphy: Возвращайся в прежний облик. И девка подходящая там на аве, и сердечки "симпатяшные". А главное, это твое,-родное...

luger_max_otto 20 сентября 2018 | 10:52

Допустим- не признают. И что с того, собственно? Австралийские аборигены к примеру не только не признают- но и не узнают. Я полагаю, что это можно как- то пережить. И даже не особо расстраиваясь.

aleks.rya 20 сентября 2018 | 10:53

Константинопольский патриархат начал процедуры по подготовке автокефалии УПЦ. В ответ на это РПЦ пригрозила стать раскольником и неканонической церковью. Нормальное для Москвы решение.

a_111111 20 сентября 2018 | 10:54

А зв что митрополита Филарета лишили сана и отлучили от церкви? Это же было не при Гундяеве, это было при Фон Ридигере...

byaka50 20 сентября 2018 | 10:55

Как же надоела возня тунеядцев. Пилят, пилят...

unprejudiced 20 сентября 2018 | 11:05

Глава непризнанной церкви «Киевского патриархата» Филарет потребовал, чтобы жители Донбасса кровью искупили свою вину за референдум о независимости. В сети появилось видео, на котором Денисенко призывает их пострадать за свой выбор, сообщает Комсомольская правда.
— Не нужно думать, что население Донбасса невиновно в этих страданиях. Виновно! И свою вину должно искупить страданием и кровью, — заявил Филарет.

Самозванный «патриарх Руси-Украины» Филарет призвал украинцев не бояться кары небесной за убийства жителей Донбасса. При этом, отметил он, следует делать разницу между представителями «коренного» населения Донецкой и Луганской областей и «неблагодарными», поселившимися на украинских землях во времена Российской империи и СССР.
«Убийство последних - не грех», - заявил самозванец во время проповеди, прошедшей 22 марта 2015 года во Владимирском кафедральном соборе в Киеве.

И если поискать можно найти много подробных высказываний этого персонажа.

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