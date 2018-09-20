28 дней будут отдыхать россияне в  2019 году в связи с разнообразными праздниками

Проект постановления правительства одобрила трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений. Теперь его должен подписать премьер-министр.

В частности, новогодние каникулы начнутся 30 декабря и закончатся 8 января. Майские каникулы продлятся 9 дней: с 27 апреля по 1-е мая и с 9-го по 12-е, — сообщает Российская газета.