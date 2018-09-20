ВЦИОМ: Интернетом в России пользуются 80% граждан, из которых 65% выходят в  сеть ежедневно

Интернетом в России пользуются 80% граждан, из которых 65% выходят в сеть ежедневно, — сообщает РИА со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Подавляющее большинство активных пользователей – граждане в возрасте от 18 до 24 лет, высокообразованные, обеспеченные материально, живущие в Москве и Санкт-Петербурге.

44% респондентов используют интернет для работы и учебы.

Социологи утверждают, что все меньше россиян общаются в социальных сетях и играют в онлайн-игры.