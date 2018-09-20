Активист штаба Навального в Тюмени оштрафован на 280 тыс. рублей за призыв участвовать в несогласованном митинге
«Олега Коржанова признали виновным в ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия) и оштрафовали на 280 тыс. рублей. Кроме того, полиция посчитала — если он призывает выйти на митинг, то, значит, является и организатором акции», — сказал агентству «Интерфакс-Урал» в четверг представитель тюменского штаба.
По его словам, полицейские задержали О.Коржанова 9 сентября до начала митинга.
Ранее сообщалось, что администрация Тюмени не согласовала сторонникам А.Навального проведение 9 сентября митинга против повышения пенсионного возраста. Тем не менее шествие и митинг в городе состоялись. Несколько человек были задержаны.
Комментарии7
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trans 20 сентября 2018 | 10:45
Зато казакам, избивавшим людей на митинге, суд назначил штраф в размере аж одной тысячи рублей....Вот такой вот вофкин суд!
danko1 20 сентября 2018 | 10:52
trans: Призыв выйти на митинг, даже несанкционированный, соответствует Конституции ии не нарушает закон.
А вот судей, которые выносят приговоры, противоречащие закону, по указанию власти, должны сами быть осуждены.
Но это уже не в путинских судах, а в реальных.
И это всё происходит при том, что митинг на Манежной площади по поводу захвата Крыма не был санкционирован, а людей свозили автобусами из ближайших областей еще до принятия постановления СФ.
Для власти закон не писан, а для оппозиции сплошное беззаконие.
echo_shar 20 сентября 2018 | 11:03
danko1:
Деятельность госдеповской "оппозиции"/секты Алексея Анального подпадает под другие законы. Измена Родине, иностранное вмешательство в выборы в России и т.п.
putin_itogy 20 сентября 2018 | 10:50
ОЗВЕРЕЛИ!
А судьи, кто..?
ilsergei 20 сентября 2018 | 10:50
Маразм крепчает..
echo_shar 20 сентября 2018 | 11:07
Деструктивная секта Алексея Анального уничтожает судьбы своих адептов.
Но как и в других сектах, адепты счастливы быть принесенными в жертву ради своего Бога Кузи.
unprejudiced 20 сентября 2018 | 11:07
Хорошее решение. Надо всех миньонов персонажа на такие же суммы штрафовать, пусть мутант с 46 размером ноги им отстегивает деньги что у школоты набирает на благие цели - уплата штрафов. Так и бюджет будет регулярно пополняться.