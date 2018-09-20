Активист штаба Навального в  Тюмени оштрафован на 280 тыс. рублей за призыв участвовать в несогласованном митинге

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал заместителя координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального, призывавшего горожан участвовать 9 сентября в несогласованном митинге против изменений в пенсионном законодательстве.

«Олега Коржанова признали виновным в ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия) и оштрафовали на 280 тыс. рублей. Кроме того, полиция посчитала — если он призывает выйти на митинг, то, значит, является и организатором акции», — сказал агентству «Интерфакс-Урал» в четверг представитель тюменского штаба.

По его словам, полицейские задержали О.Коржанова 9 сентября до начала митинга.

Ранее сообщалось, что администрация Тюмени не согласовала сторонникам А.Навального проведение 9 сентября митинга против повышения пенсионного возраста. Тем не менее шествие и митинг в городе состоялись. Несколько человек были задержаны.