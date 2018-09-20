Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев поучаствовал в предвыборной кампании в Хакасии
Он записал телесюжет о сопернике губернатора по второму туру выборов, — сообщает Русская служба ВВС, ссылаясь на информированные источники.
Леонтьев рассказал, что кампанию кандидата от КПРФ Валентина Коновалова финансировала угольная компания «Разрез Аршановский». Как объяснил один из источников, речь идет о том, что коммуниста купали угольщики, а в Хакасии такого не любят. Ожидается, что сюжет покажут по местному телевидению.
Сам Леонтьев утверждает, что поехал в Хакасию «чтобы поддержать человека», причем в личном качестве, а не от лица Роснефти.
Комментарии5
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polsan 20 сентября 2018 | 10:41
То, что говорит миша надо делить на 27, как и размеры того самолёта, который миша уже демонстрировал однажды! ))
johnywalker 20 сентября 2018 | 10:41
... и немедленно выпил
kara 20 сентября 2018 | 10:47
johnywalker: ... и немедленно выпил
не знаю, не знаю. по пятницам в с 9-00 до 10-00 в прямом эфире выступает
johnywalker 20 сентября 2018 | 10:54
kara: потерпеть часок, а дальше ... целый день свободен
lion64__2 20 сентября 2018 | 10:45
Господин по имени "Помойное Ведро", с фамилией "Половая-тряпка" где-то что-то каркнул. Верить ему могут разве что жертвы телевидения. К сожалению, таковых немало.....