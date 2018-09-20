Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев поучаствовал в предвыборной кампании в Хакасии

Он записал телесюжет о сопернике губернатора по второму туру выборов, — сообщает Русская служба ВВС, ссылаясь на информированные источники.

Леонтьев рассказал, что кампанию кандидата от КПРФ Валентина Коновалова финансировала угольная компания «Разрез Аршановский». Как объяснил один из источников, речь идет о том, что коммуниста купали угольщики, а в Хакасии такого не любят. Ожидается, что сюжет покажут по местному телевидению.

Сам Леонтьев утверждает, что поехал в Хакасию «чтобы поддержать человека», причем в личном качестве, а не от лица Роснефти.