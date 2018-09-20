Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ намерен оспорить в суде решение краевого избиркома

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко намерен оспорить в суде решение краевого избиркома, который аннулировал результаты выборов главы региона. Ищенко считает, что победил на этих выборах.

В ходе подсчета голосов Ищенко лидировал со значительным отрывом, однако после подсчета 99% бюллетеней на первом месте оказался действующий глава региона, «единоросс» Андрей Тарасенко.