Верховный суд: Заключения экспертов по делам об экстремизме не обладают преимуществом перед другими доказательствами

Заключения экспертов по делам об экстремизме не обладают преимуществом перед другими доказательствами, — разъяснили в Верховном суде. Отмечается, что признание тех или иных действий публичными призывами к эстремизму, а также возбуждению ненависти и вражды относится к компетенции суда.

Факт публикации сведений, содержащих экстремистские материалы, а также лайки и репосты не могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, если не было злого умысла, — подчеркнули в Верховном суде.