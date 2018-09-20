Верховный суд: Заключения экспертов по делам об экстремизме не обладают преимуществом перед другими доказательствами
Заключения экспертов по делам об экстремизме не обладают преимуществом перед другими доказательствами, — разъяснили в Верховном суде. Отмечается, что признание тех или иных действий публичными призывами к эстремизму, а также возбуждению ненависти и вражды относится к компетенции суда.
Факт публикации сведений, содержащих экстремистские материалы, а также лайки и репосты не могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, если не было злого умысла, — подчеркнули в Верховном суде.
Комментарии6
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kottigr1 20 сентября 2018 | 10:33
Верховный суд..
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Улыбка гулаговской овчарки..
mikhail_spb_ 20 сентября 2018 | 10:34
Выходит, "суды" вкупе с мильтонами-экстремистами посадили кучу невиновных граждан России?
blindpew_33 20 сентября 2018 | 10:41
Ну и правильно.
Убрать лишнее звено, упростить и ускорить конвейер. Нафиг нам всякие буржуазные заморочки, особое совещание во всём разберётся за 15 минут и всё решит.
timbuktu 20 сентября 2018 | 10:46
к верховному суду .раз он так решил. прислушиваться совершенно не обязательно
впрочем.тот и сам,понимая это, в конце уточнил "если нет злого умысла"
уверен.что я или то же яровое сие понятие - злой умысел - будет трактовать абсолютно по разному: например,по поводу нелюбви золотова к навальному
neyexo 20 сентября 2018 | 10:50
Судьи лучше знают, какие доказательства обладают преимуществом.
Те, которые на флешке следователя
leoch 20 сентября 2018 | 11:08
"признание тех или иных действий публичными призывами к эстремизму, а также возбуждению ненависти и вражды относится к компетенции суда. "
какой пассаж
-можно подумать, что до этого решения ВС, кто-то думал иначе ?
вот "суд" и "решает"...