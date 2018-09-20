МВД не обнаружило нарушений в концертной деятельности Лаймы Вайкуле

Оснований для наказания певицы нет.

Проверку проводило главное управление по вопросам миграции МВД. Ведомство пришло к выводу, что нет нарушений порядка пребывания в России, въезда и выезда из страны, а также осуществления трудовой деятельности. Следовательно, нет и оснований для привлечения Лаймы Вайкуле к административной ответственности. Певица является гражданкой Латвии. Проверку инициировали после заявлений Вайкуле о том, что она не поедет в Крым, какой бы гонорар за выступление ей ни предложили. Более того, отметила, что «европейцам ездить в республику запрещено». Произошло это перед концертом в Одессе. Позже концертный директор певицы уточнил, что ее не так поняли, а скандал раздут. Сама Вайкуле была удивлена такой реакцией на свои слова, в том числе, ее огорчила позиция многих коллег.

У Лаймы Вайкуле есть вид на жительство в России и разрешение на работу.