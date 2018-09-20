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10:04, 20 сентября 2018

МВД не обнаружило нарушений в концертной деятельности Лаймы Вайкуле

Оснований для наказания певицы нет.

Проверку проводило главное управление по вопросам миграции МВД. Ведомство пришло к выводу, что нет нарушений порядка пребывания в России, въезда и выезда из страны, а также осуществления трудовой деятельности. Следовательно, нет и оснований для привлечения Лаймы Вайкуле к административной ответственности. Певица является гражданкой Латвии. Проверку инициировали после заявлений Вайкуле о том, что она не поедет в Крым, какой бы гонорар за выступление ей ни предложили. Более того, отметила, что «европейцам ездить в республику запрещено». Произошло это перед концертом в Одессе. Позже концертный директор певицы уточнил, что ее не так поняли, а скандал раздут. Сама Вайкуле была удивлена такой реакцией на свои слова, в том числе, ее огорчила позиция многих коллег.

У Лаймы Вайкуле есть вид на жительство в России и разрешение на работу.

Комментарии

16

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danko1 20 сентября 2018 | 10:09

Сам факт такой проверки после заявления Вайкуле абсурден и мерзок.
Показывает мелочность и морзость нашей власти.

varlam59 20 сентября 2018 | 10:19

danko1: А украинские власти не критикуете за запрет русского языка и культуры? Нашим властям такое и в голову не придёт, запрещать украинские песни, язык и их артистов. Вот и Вайкуле не запретили. Так что вы несправедливо каркаете.

askold_rurik 20 сентября 2018 | 10:55

varlam59: varlam59: Хотелось бы по-подробнее о запрете русского языка и культуры в Украине. Или это была фраза из анекдота про дочь-проститутку: "Я сказала, все слышали. А вы как хотите"

blackshard77 20 сентября 2018 | 10:47

danko1: На миротворец её!!!
ой простите не та страна да?)

kalina75 20 сентября 2018 | 10:55

danko1: да,вы правы

pravdatut 20 сентября 2018 | 10:11

Кремль многих запачкал и еще будет.

varlam59 20 сентября 2018 | 10:14

pravdatut: Эти "многие" сами себя запачкали. Кому они теперь нужны кроме кучки таких как вы?

pravdatut 20 сентября 2018 | 10:28

varlam59: Например, кому нужен был Кобзон? Путинцам и ДНРовцам.

varlam59 20 сентября 2018 | 10:53

pravdatut: Много путинцев на Украине. Точнее, не желающих разрывать свои связи с российской и советской историей.
"По информации пресс-службы телеканала "Интер", праздничный концерт "Победа. Одна на всех" - абсолютный лидер украинского эфира 9 мая. В Украине концерт смотрели 7,3 млн человек.
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/culture/20180510/1035054273/Ukraine-inter-koncert-TV.html
Кобзон был бы принят на этом концерте на "ура", но не смог принять участие из-за запрета въезда на Украину.

(комментарий скрыт)

danko1 20 сентября 2018 | 10:14

pravdatut: Кремль такими нападками прежде всего себя пачкает.

punyoshohlai 20 сентября 2018 | 10:12

ее огорчила позиция многих коллег

Да, позиция на коленях с облизыванием кирзовых сапог свойственна подавляющему большинству российских деятелей культурки уже 100 лет.

abuvgrobu 20 сентября 2018 | 10:19

Теперь необходимо лишить бабульку любого шанса совершить налоговое правонарушение на территории России. Пусть собирает валюту в других местах, например, на территории скачущего свинарника.

pravdatut 20 сентября 2018 | 10:31

abuvgrobu: Смотрю, ты в свинарном дерьме((

(комментарий скрыт)

jblack2 20 сентября 2018 | 10:23

Актёры, певцы... люди публичные и должны быть особенно осторожны в своих высказываниях.
Возьмём в качестве примера Потапа КаменскиЙ - ездит в Россию с концертами , корпоративами, а на своих страницах в сети нещадно критикует "вату".
Так, нахрен это двуличное существо приезжает в Россию, спрашивается?

speculyant 20 сентября 2018 | 10:40

jblack2: Ну да,вы правы! Лучше наоборот:рассказывать по ящику людЯм об величии и всехпорвем и с них же 3 шкуры тем временем на свои самолеты да яхты лупить. Такие двуличные твари вас не смущают? Чета вопроса нахрен их в кремль пускать от вас не слыхать...;0)

justitia 20 сентября 2018 | 10:23

Что ни новость - то маразм.

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