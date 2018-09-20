Верховный суд: Заключения экспертов по делам об экстремизме не преобладают над другими доказательствами
Заключения экспертов по делам об экстремизме не преобладают над другими доказательствами, — разъяснили в Верховном суде. Отмечается, что вопрос о том, являются ли те или иные действия публичными призывами к экстремизму, а также к возбуждению ненависти и вражды, относятся к компетенции суда.
Комментарии4
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pro_hanov 20 сентября 2018 | 10:09
Открыл тут как-то Конституцию РФ - там что не статья, то экстермизьм.
danko1 20 сентября 2018 | 10:12
pro_hanov: ВС тот же басманный суд, где на Конституцию и закон давно плюют, выполняя указания Кремля.
byaka50 20 сентября 2018 | 10:17
Наш суд и есть экстремизм, единственный, другого нет.
uralruss 20 сентября 2018 | 10:30
Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!