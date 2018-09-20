Верховный суд: Заключения экспертов по делам об экстремизме не преобладают над другими доказательствами

Заключения экспертов по делам об экстремизме не преобладают над другими доказательствами, — разъяснили в Верховном суде. Отмечается, что вопрос о том, являются ли те или иные действия публичными призывами к экстремизму, а также к возбуждению ненависти и вражды, относятся к компетенции суда.