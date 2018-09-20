Башар Асад выразил соболезнования Владимиру Путину по поводу крушения Ил-20 в Сирии
Между тем, сегодня в Москву прибудет командующий ВВС Израиля для предоставления отчета по инциденту, в котором Москва винит Тель-Авив.
Соболезнования со стороны сирийского лидера были направлены спустя два дня после крушения самолета. В тексте телеграммы в адрес Владимира Путина говорится о «героях, выполнявших благородные задачи по борьбе с терроризмом в Сирии». Башар Асад выразил надежду, что инцидент не станет причиной прекращения Россией этой борьбы. Ответственность за трагедию сирийский лидер возложил на Израиль, который «использовал самые грязные средства для достижения своих низких целей».
В Москву сегодня прибудет командующий ВВС Израиля Амикам Норкин. Он представит подробный доклад об инциденте со сбитым российским самолетом и попытается доказать, что Израиль не имеет к этому отношения.
Делегация представит картину произошедшего во всех ее аспектах, включая основные выводы расследования, проведенного армией обороны Израиля, цитирует пресс-релиз РИА Новости.
В результате крушения Ил-20 в Средиземном море погибли 15 российских военнослужащих. Хотя самолет был сбит сирийскими ПВО, Россия обвинила в трагедии Израиль – самолеты ВВС страны якобы подставили Ил-20 под огонь сирийцев.
Комментарии31
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kottigr1 20 сентября 2018 | 10:13
sim202_: Обещал и дальше сбивать, пока не попадет в евреев .. ?
sagen 20 сентября 2018 | 10:20
kottigr1: Каким наивным надо быть, чтобы думать, что за пультом комплекса сидели сирийцы? Они там окурки убрать за белым господином, вынести пустые бутылки и кофе подать. Всю важную работу выполняют сами россияне. Они и сбили свой самолет, а потом ночь думали на кого свою леворукость списать. Попробовали на евреев, подсчитали - себе дороже. Ну списали на сирийцев. Потому Асад и не спешил с соболезнованиями, зная всю подноготную, но руки и ему выкрутили.
tvitov66 20 сентября 2018 | 10:34
sagen: долго доходило до длинного ... даже слишком ... но хорошо хоть дошло
sinoptik2016 20 сентября 2018 | 10:37
Главная притензия к Израилю "ну вы же знали, что там наш самолёт"
А сирийцы не знали? Стреляют во все что шевелится? Они же союзники, а координации нет? То есть получается - мы же идиоты, нас можно простить, а вы серьезная армия, должны за нас нас беречь.
fig_vvam 20 сентября 2018 | 10:20
sim202_: Ответственность за трагедию сирийский лидер возложил на Израиль, который «использовал самые грязные средства для достижения своих низких целей».
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Расчет кривой, ракеты хреноваты.
Кто виноват? ЕвреИ виноваты.
Кстати, Норкин приедет в Москву не с отчетом, а с материалами о том как сирийский (российский?) расчет сбил российский самолет. Отчитываться Норкину не о чем, да в Москве и некому. А в Иерусалиме он уже отчитался.
А вот Путин видел пока только туфту своих генералов. Материалы Норкина его очень удивят.
andre_klimov 20 сентября 2018 | 10:33
fig_vvam:
Норкин едет не столько сматериалами по сбитому Ил-у, сколько по двум основным темам:
- разведданные о происхождении уничтоженных вооружений (и, судя по всему, в Москве они многим не понравятся, особенно, если учесть, что главком, возможно, "не совсем в курсе")
- Выяснение некоторых моментов, чем же именно занимался Ил-20 над французским кораблём в момент атаки.
Как всегда всё будет обсуждено "в закрытом режиме" и результаты торгов опять будут известны только благодаря утечкам...
fig_vvam 20 сентября 2018 | 10:44
andre_klimov: Ну чем занимался Ил-20 всем известно.
Его задача - электронная разведка.
Другого ничего он делать не может.
Ну еще постановка помех.
Но для этого он уже слабоват. И староват.
andre_klimov 20 сентября 2018 | 10:50
fig_vvam:
Для разведки - ИЛ-20М или ИЛ-20М1. Для выставления радиопомех - ИЛ-22ПП. На самом деле - один и тот же самолёт с разным оборудованием. Так что равновероятно слежение за французами и попытка активно помешать атаке. Кста, а ведь этот самолёт выпускался ещё и как вариант летающего командного пункта...
timber_head 20 сентября 2018 | 10:29
sim202_: Но виним, как обычно, других.
mikhail_spb_ 20 сентября 2018 | 10:08
Зачем нацдилеру израильская картина произошедшего, да ещё и во всех деталях?
У него свои художники на мосфильме имеются, которые нарисуют так, как он прикажет.
platonnekafrin 20 сентября 2018 | 10:08
Какая память у Асада! Ведь вспомнил, что позавчера сбил самолет, а наш, видать, уже успел забыть.
rom8883 20 сентября 2018 | 10:11
Собирались сбивать израильские самолёты, и их же обвиняют.
kunst54 20 сентября 2018 | 10:13
Какая же сука - этот Асад! Такой друг необходим России?
blindpew_33 20 сентября 2018 | 10:39
kunst54: так других всё равно нет.
А этот - "наш сукин сын". Уже далеко не первый - одного Басаева вспомнить...
apels 20 сентября 2018 | 10:15
Это он подсуетился перед прилетом делегации Израиля. А так и не вспомнил бы :). Сейчас выяснится, что летчики Израиля отбомбились и улетели к тому времени, как эти долбоассадовцы задействовали металлолом.
come_on 20 сентября 2018 | 10:15
Подождал пару дней, пока Россия свалит все на Израиль, а потом со спокойным сердцем выразил Путину свои соболезнования.
prade 20 сентября 2018 | 10:17
Асад, который последовательно уничтожает собственный народ используя грязные методы - применяя химическое оружие, обвиняет Израиль в применении грязных методов Ну и друзья у Путина.
unprejudiced 20 сентября 2018 | 10:18
Не забудим не простим Израилю эту подлость!
prade 20 сентября 2018 | 10:22
unprejudiced: Скажут твои хозяева из Кремля "забудь", забудешь, скажут "прости", простишь. Так же было и со сбитым турками российским самолетом. Тогда твои коллеги по цеху тоже говорили "не забудем, не простим".
eniro 20 сентября 2018 | 10:56
prade: Вы про каких "коллег по цеху"? Это - "лимита, "провалившая экзамены в ВУЗы Москвы и не желающая мостить тратуары.
trans 20 сентября 2018 | 10:19
А если будет война и в небе России появятся вражеские самолеты то что, тоже по своим будем стрелять потому что вражеских не достать?!
vasya_von_smetankin 20 сентября 2018 | 10:22
Остаётся только улететь с этой русофобской планеты!
zollendorf 20 сентября 2018 | 10:27
Командующему ВВС Израиля делать больше нечего?
Россия всегда кого-то другого обвиняет в собственной тупости. Стоит из за подобных потявкиваний каждый раз в Москву таскаться?
andre_klimov 20 сентября 2018 | 10:36
zollendorf: "Командующему ВВС Израиля делать больше нечего?"
Грех не использовать такую возможность. Например, заставить путина обьявить хотя бы ненадолго "бесполётную зону" и тем самым прервать иранские поставки оружия террористической Хезбалле. Да и раскрыть каналыпоставки этого оружия. А то, похоже, путин плохо осведомлён, что в его собственном курятнике делается...
eniro 20 сентября 2018 | 10:48
zollendorf: Есть формальный повод, слетать в Россию и поесть блинов с икрой(для тех кто не знает или забыл-это такое блюдо). Чувак просто воспользовался. Еще и лично убедится в неадекватности Главковерха и привезет детишкам "монпасье" и тульский пряник. Ну с Кожугетычем перетрут по поводу ответных визитов(под сбор мандаринов). А Вы думали, он личный архив мультиков объяснять будет?
ramses333 20 сентября 2018 | 10:29
Асад, вырази соболезнования своим соотечественникам за разрушенные дома и убитых родственников.
askol2016 20 сентября 2018 | 10:32
Извините, конечно, но ваши ракеты летают по "непредсказуемым траекториям", как вы и обещали...
wtrn 20 сентября 2018 | 10:32
Над седой равниной моря гордо реют F-16, черной молнии подобны.
То крылом волны касаясь, то стреляя из-за тучи, все летят,
И прячет Путин ихтамнетов по окопам.
Асад стонет и Насралла, стонут, мечутся в подвалах, и куда-нибудь мечтают
Спрятать ужас пред атакой.
И иранцы тоже стонут, им, иранцам, недоступно попадать по самолетам, гром ударов их пугает.
Глупый ПВО стреляет в цели жирные над морем, так попасть реально легче.
Сбили русских их ракетой над седым от пены морем вдруг сирийские братушки.
Все мрачней Шойгу и Путин опускаются над картой и летят и рвутся бомбы к высоте навстречу грому.
"Виноват во всем Израиль, а возможно и французы", - заявили вдруг там спьяну, - а чего они летают"?
Вся Россия рвет и мечет, призывая кару свыше, синем пламенем сжигая всех евреев за обиду.
А евреи йом-кипурят. Всем прощают все обиды – и сирийцам, и иранцам, всем, кого мы разбомбили.
Ну а тех, кого случайно мы еще недопростили, после праздников вернемся и простим – прямой наводкой.
severomorets 20 сентября 2018 | 10:36
Комментария от Конашенкова больше не будет, наверное он во всем виноват.
sab171 20 сентября 2018 | 10:37
1. на конец страна узнала национальность нтвшного Норкина, википедия заполните графу.
2. Асад извинился через два дня, походу до этого не было причин для извинений,какой национальности был оператор С-200?
3. надеюсь израильский Норкин обнародует расстояние до истребителей в момент попадания ракеты в ил-20.
4. что еще умеет самолет РР и РЭБ если не смог отвести от себя 50ти летнюю ракету.
andre_klimov 20 сентября 2018 | 11:08
sab171: с
1. No comments :)
2. "не может быть!" (С) известный анекдот :))
3. А вот это, как раз, и будет одним из примеров торга, что бы Израиль не придавал всю инфромацию слишком широкой огласке.
4. Если предположить, что это был самолёт РР (ил-20М), то как он не "увидел", что его подсвечивают - ума не приложу. А если это был самолёт РЭБ (ил-22пп) - то, скорей всего, кончился ресурс пока "прикрывали" иранский заводик от атаки. Но всё равно вопрос не к экипажу Ил-а, а к ПВО-шникам. Не зря россиянцы тут же арестовали практически весь состав 44-й бригады ПВО (местное офицерьё и российских "сепциалистов") под Латакией - это их выстрел был.
А ещё интересная информация сейчас публикуется в "Аш-Шарк аль-Аусат": похоже, что российские войска и вправду подставили под удар, но - отнюдь не Израиль...