Башар Асад выразил соболезнования Владимиру Путину по поводу крушения Ил-20 в Сирии

Между тем, сегодня в Москву прибудет командующий ВВС Израиля для предоставления отчета по инциденту, в котором Москва винит Тель-Авив.

Соболезнования со стороны сирийского лидера были направлены спустя два дня после крушения самолета. В тексте телеграммы в адрес Владимира Путина говорится о «героях, выполнявших благородные задачи по борьбе с терроризмом в Сирии». Башар Асад выразил надежду, что инцидент не станет причиной прекращения Россией этой борьбы. Ответственность за трагедию сирийский лидер возложил на Израиль, который «использовал самые грязные средства для достижения своих низких целей».

В Москву сегодня прибудет командующий ВВС Израиля Амикам Норкин. Он представит подробный доклад об инциденте со сбитым российским самолетом и попытается доказать, что Израиль не имеет к этому отношения.

Делегация представит картину произошедшего во всех ее аспектах, включая основные выводы расследования, проведенного армией обороны Израиля, цитирует пресс-релиз РИА Новости.

В результате крушения Ил-20 в Средиземном море погибли 15 российских военнослужащих. Хотя самолет был сбит сирийскими ПВО, Россия обвинила в трагедии Израиль – самолеты ВВС страны якобы подставили Ил-20 под огонь сирийцев.