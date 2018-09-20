В ближайшее воскресенье выборы пройдут в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области

Накануне голосования губернатор Владимирской области Светлана Орлова записала видеообращение к избирателям. В первом туре Орлова набрала 36% голосов, а ее конкурент, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин — 31%.

По данным РБК, «Единая Россия» предложила Сипягину пост вице-спикера заксобрания. Впрочем, сам кандидат утверждает, что ему никаких предложений не поступало.