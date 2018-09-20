В ближайшее воскресенье выборы пройдут в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области
Накануне голосования губернатор Владимирской области Светлана Орлова записала видеообращение к избирателям. В первом туре Орлова набрала 36% голосов, а ее конкурент, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин — 31%.
По данным РБК, «Единая Россия» предложила Сипягину пост вице-спикера заксобрания. Впрочем, сам кандидат утверждает, что ему никаких предложений не поступало.
Комментарии2
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stichirichi 20 сентября 2018 | 10:09
странно будут проходить, коли все уже подстилились...
kryimzdick 20 сентября 2018 | 10:15
Ой, полыхнет пламя народного гнева