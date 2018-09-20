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10:00, 20 сентября 2018

В Приморье отменены результаты второго тура губернаторских выборов

Глава местного избиркома Татьяна Гладких пояснила, что решение принято из-за значительных нарушений.

Решение об отмене выборов в Приморье закономерно и  единственно возможно, — сказала «Интерфаксу» глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам «невозможно было адекватно оценить волю избирателей, поскольку на некоторых участках, где должны были проголосовать более 24 тысяч человек, нечего было пересчитывать». Памфилова добавила, что испытывает тревогу по поводу чистоты выборов, которые должны пройти еще в трех регионах, но в случае нарушений итоги будут отменены, а фальсификаторы наказаны, — пообещала глава ЦИКа.

Комментарии

14

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mikhail_spb_ 20 сентября 2018 | 10:05


Понятна памфиловская тревога.
Она осваивает новую технологию избирательного одурачивания.
Теперь если кто-то не из ПЖиВ случайно наберёт слишком много голосов, выборы будут отменены по причине фальсификаций.

(комментарий скрыт)

ivanbel 20 сентября 2018 | 10:08

Не "значительные нарушения", а преступления.

polsan 20 сентября 2018 | 10:10

Памфилова добавила, что испытывает тревогу по поводу чистоты выборов, которые должны пройти еще в трех регионах, но в случае нарушений итоги будут отменены, а фальсификаторы наказаны, — пообещала глава ЦИКа.

Памфилова только обещает наказать виновных, если такие будут и ПОТОМ, но потом об этом забывает.

abuvgrobu 20 сентября 2018 | 10:10

В основном люди голосовали не за Ищенко, а против ЕР.

rihard 20 сентября 2018 | 10:11

Кремль опять всех переиграл

blindpew_33 20 сентября 2018 | 10:12

Присоединюсь к недоумевающим.
1) Почему отменено? Есть подписанные протоколы с участков, просто пересчитать и внести в ГАС реальные цифры. Фальсификации замечены только в 3% комиссий.
2) Почему реальный победитель (а он точно известен) самоустранился?
3) Самое главное - ГДЕ ПОСАДКИ??? Налицо явное уголовное преступление, причём государственное. Подозреваемые все известны. Где фотографии председателей ИК, уложенных мордами в пол и в наручниках? где срочные обыски в 6 утра, выемки документов, где бравые и крутые менты в бронежилетах, винтящие дрожащих тёток?

platonnekafrin 20 сентября 2018 | 10:13

Успокойтесь, соберитесь и еще раз постарайтесь. У вас всё получится!

piter_ug 20 сентября 2018 | 10:20

У Приморского электората появился шанс вообще выкинуть едропутню из власти.
И им надо воспользоваться!

penderezky 20 сентября 2018 | 10:30

Проклятый кровавый кремлёвский режим не признает никаких демократических институтов. Считают как хотят. Выборы без выбора. Одни нарушения остающиеся безнаказанными. Микояновщина.

chichanik 20 сентября 2018 | 10:30

Татьяна Гладких сказада это до обьявления о своём уходе с должности -или после?

kazlevich1949 20 сентября 2018 | 10:31

Юстас Алексу... Россия? Россия это планета Плюк, 215 в Тентуре. Галактика Кин-дза-дза в Спирали и всё руководство России, где и принимают все решения для планеты вплоть до кому на Плюке руководить регионом, находится на другой планете, а чтобы туда добраться нужна "гравицапа"... пипилац? Плюк четланская планета и мы пацаки должны здесь цаки носить! Если сюда через расширенную версию гипотезы Геи британца Лавлока, добавить производной ещё и "Трёх толстяков" Олеши, то Цивилизацией Земли сегодня правят Три Толстяка: главный республиканец США и демократ США, которые раздваиваются на демократов США и их европейский кагал. Вот отсюда и Россия уже 20 лет окончательно является через главного Толстяка республиканца, через Беренгов пролив, 51м штатом "планеты" США и Владимир Владимирович в России наследник "Путти" со всеми его как "наследника" возможностями и желаниями главного Толстяка... точная наука британца Лавлока - с ней не поспоришь. Так что со всеми вопросами о главном чатланине главного на сегодня регионе России это всё в Центр... Вот знаете, есть во всей этой истории за Плюк, на самом Плюке - России, как фокус в увеличительном стекле точка, как спичка с далёкой Земли для Плюка - эдакий маленький ключик на верёвочке висящий на шее Владимира Владимировича, которым и можно для Трёх Толстяков открыть их "Ящик Пандоры", как подпилить тот Сук на котором сегодня сидит весь Билденбегский клуб? Только вот тут и возникает вопрос: во первых и где эта Суок для Путина, и вообще надо ли открывать этот ящик: если этим, пардон, сукОм и является Россия? Вот как тут Гамлета не вспомнить с его монологом: "Быть или не быть". Спасибо за внимание: "аналитик в отставке" без пенсии от Алекса Адам Казлевич.

lager23 20 сентября 2018 | 10:40

Кадровая селекция не терпящего конкуренции Путена привела страну в "выборный тупик", когда выбирать приходится между плохим и никчёмным, экономику подменили политикой, а здравый смысл политической целесообразностью. У страны нет ни одной конкурентной позиции перед мировым сообществом, за исключением быстроты принятия решений вертикали власти (в большинстве своём они глупы, так как их автор неадекватен), природной ренты и низкой цены пушечного мяса, что приводит к ложным целям и неизбежному поражению всей страны в конечном итоге!
Спасибо Путену за это не скажешь, его пример как не надо делать будет показательным в мировых масштабах, вот чего он добился, но боится признать!

galla 20 сентября 2018 | 11:01

Коммуняк я не люблю, на это у меня есть личные причины, а вдруг победит Ищенко и построит Коммунизм на одной части России, все будут ходить строем и петь "Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой в горе , надежде и радости" .

nernerr 20 сентября 2018 | 11:07

При отсутствии порога явки это странное решение, но нормальное для пересидента и его команды.

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