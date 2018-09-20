В Приморье отменены результаты второго тура губернаторских выборов

Глава местного избиркома Татьяна Гладких пояснила, что решение принято из-за значительных нарушений.

Решение об отмене выборов в Приморье закономерно и единственно возможно, — сказала «Интерфаксу» глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам «невозможно было адекватно оценить волю избирателей, поскольку на некоторых участках, где должны были проголосовать более 24 тысяч человек, нечего было пересчитывать». Памфилова добавила, что испытывает тревогу по поводу чистоты выборов, которые должны пройти еще в трех регионах, но в случае нарушений итоги будут отменены, а фальсификаторы наказаны, — пообещала глава ЦИКа.