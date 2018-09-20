✄  Компания «Амазон» планирует к 2021 году открыть в США около трех тысяч магазинов без кассиров и продавцов  ✄

Как сообщает агентство Bloomberg, будут использоваться те же технологии, что и в беспилотных автомобилях: компьютерное зрение, считывание и обработка данных с разных датчиков.

Чтобы войти в магазин, покупателю необходимо установить бесплатное приложение на свой смартфон и поднести аппарат к считывающему устройству на входе.