Компания «Амазон» планирует к 2021 году открыть в США около трех тысяч магазинов без кассиров и продавцов
Как сообщает агентство Bloomberg, будут использоваться те же технологии, что и в беспилотных автомобилях: компьютерное зрение, считывание и обработка данных с разных датчиков.
Чтобы войти в магазин, покупателю необходимо установить бесплатное приложение на свой смартфон и поднести аппарат к считывающему устройству на входе.
Комментарии7
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tremens_delirium 20 сентября 2018 | 09:45
✄ Компания «Амазон» планирует к 2021 году открыть в США около трех тысяч магазинов без кассиров и продавцов ✄
Я берусь открыть к 2021 году более 5000 магазинов без не только без кассиров и продавцов, но и без товаров и покупателей.
y20160414 20 сентября 2018 | 09:47
«Чтобы войти в магазин, покупателю необходимо установить бесплатное приложение на свой смартфон»
А чтобы выйти?
sg101 20 сентября 2018 | 10:12
y20160414:
установить платное
polsan 20 сентября 2018 | 09:48
Прогресс на лицо. Рабочих мест для человека будет всё меньше и меньше. Чтобы защитить человека, за роботов надо взимать с компаний, использующих роботов, налоги точно так же как и за людей.
midnightblues 20 сентября 2018 | 09:54
Не обойтись без робота,в образе Золотова с дубиной
лупящего проходящих без оплаты
sasass 20 сентября 2018 | 10:02
..а нас будет все наоборот - будут торговать через амбразуру , как советские времена...
sg101 20 сентября 2018 | 10:15
sasass:
Не писти, дцрак. В Советские Времена торговали в магазинах самообслуживания. Через амбразуру продавали в 90-х..