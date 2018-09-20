Помпео: Россия ведет себя агрессивно, но в долгосрочной перспективе большую угрозу для США представляет Китай

Россия ведет себя агрессивно, но в долгосрочной перспективе большую угрозу для Соединенных Штатов представляет Китай, — заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

В интервью Фокс-Ньюз он отметил, что Россия пытается вмешиваться в американские выборы и «под руководством Владимира Путина остается забиякой». «Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем», — подчеркнул Помпео.