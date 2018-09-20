Помпео: Россия ведет себя агрессивно, но в долгосрочной перспективе большую угрозу для США представляет Китай
Россия ведет себя агрессивно, но в долгосрочной перспективе большую угрозу для Соединенных Штатов представляет Китай, — заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
В интервью Фокс-Ньюз он отметил, что Россия пытается вмешиваться в американские выборы и «под руководством Владимира Путина остается забиякой». «Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем», — подчеркнул Помпео.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 20 сентября 2018 | 09:39
Россия для США уже не так страшна..
Путин пока что прекрасно справляется с изоляцией страны и с уничтожением Нации..
alexsokoll 20 сентября 2018 | 09:42
kottigr1:
Странно, раньше вы нам рассказывали, что Китай угрожает России, а США - наш союзник.
:))))
Армяшка, неужели ты думаешь, кто-то верит в твои высеры с методички?
eniro 20 сентября 2018 | 10:16
alexsokoll: Патрик себе уже и соответствующие операции провел и документы поменял, и даже вид деятельности сменил. Ты бы поучился, можно не успеть с этим делом. И пропадут, тобой конвертируемые доллары. Я тебе не с методички пишу-мне можно верить...
alexsokoll 20 сентября 2018 | 10:55
eniro:
:))))
Майдаун, неужели ты думаешь, что я буду задумываться над твоим бредом?
Доллары я продал ещё на прошлой неделе.
Пишете вы все с методички, практически одно и то же.
midnightblues 20 сентября 2018 | 10:01
kottigr1: нации?? Разве меря это нация?/
Уже давно уничтожили Дягилевых и Рахманиновых
остались абырвалги
это не нация
а китаеса-да присвоит рассеюшку-поэтому и беспокоится планета
надо уже бомбить пекин
kottigr1 20 сентября 2018 | 10:05
midnightblues: Вся российская нация всегда умещалась в одну фамилию - Рюриковичи.. А нынешняя РФ - это кистень в руках английских переселенцев из Северной Америки. Надо же чем-то давить на Китай и ЕС, помимо санкций ?
midnightblues 20 сентября 2018 | 10:13
kottigr1: Не соглашусь,как представитель правящей одно время тюркской династии
По поводу переселенцев-они давно уж не англосаксы
смешаны
kottigr1 20 сентября 2018 | 10:20
midnightblues: Тюрки - это случайные путники в нашем проходном дворе.. Миром же правят авантюристы..
neyexo 20 сентября 2018 | 10:36
kottigr1: в каком вашем дворе? Профукали великую Армению, там турки уже хозяева. И сами решают, кого пустить в развалины Ани, а кого нет.
midnightblues 20 сентября 2018 | 10:40
kottigr1: Я бы не сказал
Скоро над Москвабадом взовьется ордынский флаг
kottigr1 20 сентября 2018 | 10:42
midnightblues: Ярлыка уже не достаточно !?
midnightblues 20 сентября 2018 | 11:00
kottigr1: другие времена
к слову-москва изначально была с татарским населением
сами идиоты-рассейские археологи по телевизору проговорились
kaplan911 20 сентября 2018 | 09:46
\\ Трамп назвал самую большую ошибку в истории США
Президент США Дональд Трамп считает, что самой большой ошибкой в истории страны было решение экс-президента Джорджа Буша-младшего ввести войска на Ближний Восток. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Hill TV 19 сентября.
«Соединенные Штаты потратили $7 трлн на Ближний Восток. $7 трлн и миллионы жизней, я учитываю потери с обеих сторон. Миллионы жизней», — сказал он. При этом, по данным Пентагона, Вашингтон потратил на операции в Ираке, Афганистане и Сирии $1,52 трлн.
США вторглись на Ближний Восток в 2001 году после теракта 11 сентября, унесшего жизни 3 тыс. человек. Тогдашний президент Джордж Буш-младший поставил целью «за несколько месяцев» уничтожить террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Однако операция растянулась на долгие годы и только внесла хаос в регион.\\
Интересно, сколько миллиардов мы вбухали в Сирию.......?!
А сколько жизней унесла эта авантюра мы не узнаем никогда.
alexsokoll 20 сентября 2018 | 09:49
Евреи ответят за погибших лётчиков!
midnightblues 20 сентября 2018 | 10:27
alexsokoll: В смысле,что разбомбят еще пару баз??
Канешно-ты прав тут
neyexo 20 сентября 2018 | 09:58
Китай - грозная сила, но не умеет воевать
Поэтому их и позвали на учения Восток, чтоб посмотрели
Что касается якобы поражения СССР в пограничных конфликтах - просто руководство очень не хотело эскалации и не вводило больших сил.
unprejudiced 20 сентября 2018 | 10:07
Американский военно-транспортный самолет США C-130 («Геркулес») разбился в штате Джорджия. Об этом только что сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил США.
«Это был самолёт национальной гвардии. Это всё, что мы знаем на данный момент», — заявила представитель американских ВВС, отвечая на вопрос журналистов о крушении «Геркулеса».
Медиа-ресурс ассоциации профессиональных пожарных города Саванны обнародовал фото с места авиакатастрофы, на кадре можно увидеть хвост военно-транспортного самолёта, лежащий рядом с автомобильной дорогой, на его фоне густой чёрный дым дым и огонь.
Это уже восьмое военное воздушное судно американских Вооружённых сил, разбившееся за 2 месяца. Ранее падали штурмовики, истребители, боевые и военно-транспортные вертолёты. Число жертв этих катастроф превысило 20.
Такая потешная армия что имеется у пендостана кроме смеха ничего не вызывает
rom8883 20 сентября 2018 | 10:24
unprejudiced: Новость-то о России и Китае. Или вы считаете что они виновны в этих катастрофах?
rom8883 20 сентября 2018 | 10:20
Значит Россия этакая шавка, что хватает за штаны, а Китай здоровая псина, что может и горло порвать.
sasass 20 сентября 2018 | 10:54
Скоро Россию с голыми руками можно будет - это случиться тогда , когда задел вооружений и задел научных знаний бывшей страны закончиться ...)))