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09:31, 20 сентября 2018

Помпео: Россия ведет себя агрессивно, но в долгосрочной перспективе большую угрозу для США представляет Китай

Россия ведет себя агрессивно, но в долгосрочной перспективе большую угрозу для Соединенных Штатов представляет Китай, — заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
В интервью Фокс-Ньюз он отметил, что Россия пытается вмешиваться в американские выборы и  «под руководством Владимира Путина остается забиякой». «Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем», — подчеркнул Помпео.

Комментарии

20

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kottigr1 20 сентября 2018 | 09:39

Россия для США уже не так страшна..
Путин пока что прекрасно справляется с изоляцией страны и с уничтожением Нации..

alexsokoll 20 сентября 2018 | 09:42

kottigr1:

Странно, раньше вы нам рассказывали, что Китай угрожает России, а США - наш союзник.

:))))

Армяшка, неужели ты думаешь, кто-то верит в твои высеры с методички?

eniro 20 сентября 2018 | 10:16

alexsokoll: Патрик себе уже и соответствующие операции провел и документы поменял, и даже вид деятельности сменил. Ты бы поучился, можно не успеть с этим делом. И пропадут, тобой конвертируемые доллары. Я тебе не с методички пишу-мне можно верить...

alexsokoll 20 сентября 2018 | 10:55

eniro:

:))))

Майдаун, неужели ты думаешь, что я буду задумываться над твоим бредом?

Доллары я продал ещё на прошлой неделе.

Пишете вы все с методички, практически одно и то же.

midnightblues 20 сентября 2018 | 10:01

kottigr1: нации?? Разве меря это нация?/
Уже давно уничтожили Дягилевых и Рахманиновых
остались абырвалги
это не нация
а китаеса-да присвоит рассеюшку-поэтому и беспокоится планета
надо уже бомбить пекин

kottigr1 20 сентября 2018 | 10:05

midnightblues: Вся российская нация всегда умещалась в одну фамилию - Рюриковичи.. А нынешняя РФ - это кистень в руках английских переселенцев из Северной Америки. Надо же чем-то давить на Китай и ЕС, помимо санкций ?

midnightblues 20 сентября 2018 | 10:13

kottigr1: Не соглашусь,как представитель правящей одно время тюркской династии
По поводу переселенцев-они давно уж не англосаксы
смешаны

kottigr1 20 сентября 2018 | 10:20

midnightblues: Тюрки - это случайные путники в нашем проходном дворе.. Миром же правят авантюристы..

neyexo 20 сентября 2018 | 10:36

kottigr1: в каком вашем дворе? Профукали великую Армению, там турки уже хозяева. И сами решают, кого пустить в развалины Ани, а кого нет.

midnightblues 20 сентября 2018 | 10:40

kottigr1: Я бы не сказал
Скоро над Москвабадом взовьется ордынский флаг

kottigr1 20 сентября 2018 | 10:42

midnightblues: Ярлыка уже не достаточно !?

midnightblues 20 сентября 2018 | 11:00

kottigr1: другие времена
к слову-москва изначально была с татарским населением
сами идиоты-рассейские археологи по телевизору проговорились

kaplan911 20 сентября 2018 | 09:46

\\ Трамп назвал самую большую ошибку в истории США
Президент США Дональд Трамп считает, что самой большой ошибкой в истории страны было решение экс-президента Джорджа Буша-младшего ввести войска на Ближний Восток. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Hill TV 19 сентября.
«Соединенные Штаты потратили $7 трлн на Ближний Восток. $7 трлн и миллионы жизней, я учитываю потери с обеих сторон. Миллионы жизней», — сказал он. При этом, по данным Пентагона, Вашингтон потратил на операции в Ираке, Афганистане и Сирии $1,52 трлн.

США вторглись на Ближний Восток в 2001 году после теракта 11 сентября, унесшего жизни 3 тыс. человек. Тогдашний президент Джордж Буш-младший поставил целью «за несколько месяцев» уничтожить террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Однако операция растянулась на долгие годы и только внесла хаос в регион.\\

Интересно, сколько миллиардов мы вбухали в Сирию.......?!
А сколько жизней унесла эта авантюра мы не узнаем никогда.

alexsokoll 20 сентября 2018 | 09:49

Евреи ответят за погибших лётчиков!

midnightblues 20 сентября 2018 | 10:27

alexsokoll: В смысле,что разбомбят еще пару баз??
Канешно-ты прав тут

neyexo 20 сентября 2018 | 09:58

Китай - грозная сила, но не умеет воевать
Поэтому их и позвали на учения Восток, чтоб посмотрели
Что касается якобы поражения СССР в пограничных конфликтах - просто руководство очень не хотело эскалации и не вводило больших сил.

unprejudiced 20 сентября 2018 | 10:07

Американский военно-транспортный самолет США C-130 («Геркулес») разбился в штате Джорджия. Об этом только что сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил США.

«Это был самолёт национальной гвардии. Это всё, что мы знаем на данный момент», — заявила представитель американских ВВС, отвечая на вопрос журналистов о крушении «Геркулеса».

Медиа-ресурс ассоциации профессиональных пожарных города Саванны обнародовал фото с места авиакатастрофы, на кадре можно увидеть хвост военно-транспортного самолёта, лежащий рядом с автомобильной дорогой, на его фоне густой чёрный дым дым и огонь.

Это уже восьмое военное воздушное судно американских Вооружённых сил, разбившееся за 2 месяца. Ранее падали штурмовики, истребители, боевые и военно-транспортные вертолёты. Число жертв этих катастроф превысило 20.

Такая потешная армия что имеется у пендостана кроме смеха ничего не вызывает

rom8883 20 сентября 2018 | 10:24

unprejudiced: Новость-то о России и Китае. Или вы считаете что они виновны в этих катастрофах?

rom8883 20 сентября 2018 | 10:20

Значит Россия этакая шавка, что хватает за штаны, а Китай здоровая псина, что может и горло порвать.

sasass 20 сентября 2018 | 10:54

Скоро Россию с голыми руками можно будет - это случиться тогда , когда задел вооружений и задел научных знаний бывшей страны закончиться ...)))

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