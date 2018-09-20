Росгвардия потребовала от региональных пресс-служб оставлять негативные комментарии о расследовании Навального

Руководство Росгвардии под угрозой увольнения потребовало от региональных пресс-служб оставлять негативные комментарии о расследовании Алексея Навального под постами в неофициальных пабликах ВКонтакте, — сообщает издание «Медуза» со ссылкой на анонимный источник.

В расследовании говорилось о злоупотреблениях при закупке продовольствия для Росгвардии. В ролике Навальный напрямую обратился к сотрудникам ведомства и рассказал, что их начальник, Виктор Золотов, — цитирую: «в буквальном смысле их объедает и вытаскивает кусок изо рта».