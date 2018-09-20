Росгвардия потребовала от региональных пресс-служб оставлять негативные комментарии о расследовании Навального
Руководство Росгвардии под угрозой увольнения потребовало от региональных пресс-служб оставлять негативные комментарии о расследовании Алексея Навального под постами в неофициальных пабликах ВКонтакте, — сообщает издание «Медуза» со ссылкой на анонимный источник.
В расследовании говорилось о злоупотреблениях при закупке продовольствия для Росгвардии. В ролике Навальный напрямую обратился к сотрудникам ведомства и рассказал, что их начальник, Виктор Золотов, — цитирую: «в буквальном смысле их объедает и вытаскивает кусок изо рта».
Комментарии16
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danko1 20 сентября 2018 | 09:45
Чем дальше, тем абсурднее.
Власть не просто бандитская, она нелепая и смешная в своих потугах оправдать собственные преступления.
tvitov66 20 сентября 2018 | 09:49
danko1: все идет своим чередом - не стоит мешать путирастам любить самим себя самих себя-же (хвала Дионису - богу вина и плодородия - оно так не размножается и смотрится со стороны весьма противно)
vikwlad 20 сентября 2018 | 10:02
Вместо того, чтобы отстаивать свою поруганную "честь" в суде Золотов поручил своим подчиненным поливать грязью Навального в соцсетях.
lehich 20 сентября 2018 | 10:04
danko1: "Весна" покажет, кто-где гадил.
pusto1 20 сентября 2018 | 09:46
Как это опровергнуть, олигофрен и имбецил, только всех в котлеты превращать :)
uralruss 20 сентября 2018 | 10:35
pusto1: Слово котлета тесно вошло в наш лексикон - второе после слова мама. У меня кошка на спину легла, живот развалила, я ей сразу: "Чего раскотлетилась!"
uralruss 20 сентября 2018 | 09:49
И опять Алексею срок маячит. найдут свидетелей, которые подтвердят, что Навальный, будучи воспитанником детского сада, намеренно напискал на пол в туалете.
eduard53 20 сентября 2018 | 09:54
Гамадрил-гвардейца можно понять: одному ему не навалять на Навального
столько дерьма, сколько скопилось в его обиженной воровской душонке ...
platonnekafrin 20 сентября 2018 | 09:56
Сразу два слова очень сложные для гвардии - "негативные" и "комментарии". А соединишь их вместе, так, не то что "сочная отбивная", даже "сам дурак" не получается. Чего, так и писать что ли: "оставляю негативный комментарий "?
unprejudiced 20 сентября 2018 | 09:57
сообщает издание «Медуза» со ссылкой на анонимный источник - можно смело проходить мимо
midnightblues 20 сентября 2018 | 10:04
Как росгвардия может чтото потребовать?/
Назвать конкретно фамилии-кто за этим стоит
вышли-и представились,клоуны
rom8883 20 сентября 2018 | 10:17
Лучше бы потребовали писать что Золотов этакий херувим с крылышками.
Leo Gar 20 сентября 2018 | 10:26
анальный в дерьме.
yavernus 20 сентября 2018 | 10:27
Самое смешное то, что вор Навальный пытается изобличать и стыдить других.
Leo Gar 20 сентября 2018 | 10:31
если сообщает издание «Медуза» ,можно не читать.
wasielna 20 сентября 2018 | 11:03
Денщики - люди простые.