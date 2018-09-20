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09:30, 20 сентября 2018

В ЕР предложили пост вице-спикера заксобрания кандидату от ЛДПР, который вышел во 2-й тур выборов во Владимирской обл.

Представители «Единой России» предложили пост вице-спикера заксобрания кандидату от  ЛДПР Владимиру Сипягину, который вышел во второй тур губернаторских выборов во Владимирской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники. Сам Сипягин утверждает, что ему никаких предложений не поступало.
По  результатам первого тура действующий губернатор Светлана Орлова набрала 36% голосов, а Сипягин — 31%. Второй тур назначен на 23 сентября.

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