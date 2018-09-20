Законодательное собрание Приморского края назначит новую дату выборов губернатора 26 сентября

Сегодня краевая избирательная комиссия отменила результаты второго тура по рекомендации Центризбиркома.

Глава комиссии Элла Памфилова надеется, что повторные выборы пройдут честно: «ЦИК сделает для этого все возможное», — сказала Памфилова Интерфаксу.