Законодательное собрание Приморского края назначит новую дату выборов губернатора 26 сентября
Сегодня краевая избирательная комиссия отменила результаты второго тура по рекомендации Центризбиркома.
Глава комиссии Элла Памфилова надеется, что повторные выборы пройдут честно: «ЦИК сделает для этого все возможное», — сказала Памфилова Интерфаксу.
Комментарии3
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traxau_okurka 20 сентября 2018 | 09:31
Очередной провал путинской власти.
kottigr1 20 сентября 2018 | 09:35
traxau_okurka: Все видят какой Царь хороший ? .. А вот с боярами то и не повезло...
polsan 20 сентября 2018 | 09:34
Глава комиссии Элла Памфилова надеется, что повторные выборы пройдут честно: «ЦИК сделает для этого все возможное», — сказала Памфилова Интерфаксу.
Могла бы и сказать кто победит! ))