Дело об отравлении Скрипалей сегодня обсудят на саммите Евросоюза в Зальцбурге
Атака на Скрипалей была санкционирована российской разведкой и, возможно, высшим руководством России. Такое заявление ранее сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Докладчиком по делу Скрипалей на саммите также выступит Тереза Мэй.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mamiluk 20 сентября 2018 | 09:22
Смотрите: "прозаседаетесь"...они вам ещё с дюжину "скрипалей" положат,пока вы с пустого в порожнее будете перекладывать...
kottigr1 20 сентября 2018 | 09:33
mamiluk:
Нас там нет - Есть, но не там - Там, но не мы - Мы, но не Буком - Буком, но не нашим - Нашим, но не мы ...© ВВП.
yralez 20 сентября 2018 | 09:28
Машка будет ?
Как без клоунов то ?
johnywalker 20 сентября 2018 | 09:38
Допрыгался путин... у всякого морального уродства есть свой предел