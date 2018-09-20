Дело об отравлении Скрипалей сегодня обсудят на саммите Евросоюза в Зальцбурге

Атака на Скрипалей была санкционирована российской разведкой и, возможно, высшим руководством России. Такое заявление ранее сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Докладчиком по делу Скрипалей на саммите также выступит Тереза Мэй.