Почта России планирует выйти на рынок социальных услуг
Почта России планирует выйти на рынок социальных услуг, — сказал Коммерсанту гендиректор компании Николай Подгузов. По его словам, в Новгородской области уже начали «пилотировать» новую модель: почтальону предлагается. В том числе, выполнять простейшие функции фельдшера: измерить давление, провести простые медицинские процедуры или вызвать Скорую помощь.
Подгузов добавил, что оборудование почты России оптоволоконными средствами связи помогло бы развивать телемедицину, первичную диагностику и консультации с врачом прямо в почтовых отделениях.
Комментарии12
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amebix 20 сентября 2018 | 09:09
почтовый коновал, чёто бред
yazva_sibirskaya 20 сентября 2018 | 09:16
yulya_tsikinna: о, вы тоже с Почты России? Нет?! Срочно к ним!!! Вы помогли бы им поднять уровень обслуживания на небывалую высоту!
post_v 20 сентября 2018 | 09:09
Почта России будет еще и скорую помощь вызывать?
"Пропал дом" - сказал бы профессор Преображенский
alex1890 20 сентября 2018 | 09:20
post_v: Следующий шаг - простейшие функции полицейского, сантехника, ...., президента РФ.
gvs 20 сентября 2018 | 09:11
Забыли услугу "Опохмел - почтой" ))))
mikescholar 20 сентября 2018 | 09:12
а в з****** метелку вставить, чтобы ещё тротуар мел по пути
mikhail_spb_ 20 сентября 2018 | 09:12
А "Скорая помощь" будет оказывать услуги по экспресс-доставке корреспонденции и посылок?
polsan 20 сентября 2018 | 09:17
mikhail_spb_: а в прачечной можно будет сдавать анализы мочи....
yazva_sibirskaya 20 сентября 2018 | 09:14
Оборудование почты России не способно даже посылку оформить. Каждую посылку оформляют по 20-30 минут, потому что новое программное обеспечение невозможно виснет. Очереди собираются по 50 человек.
У них так во главе совсем идиоты сидят, видимо.
zurrog_ 20 сентября 2018 | 09:16
Может, доставкой почты вам заняться.!??
lager23 20 сентября 2018 | 09:23
...почтальону предлагается. В том числе, выполнять простейшие функции фельдшера: измерить давление, провести простые медицинские процедуры или вызвать Скорую помощь.
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Почтальон — дантист, реаниматор и сотрудник ритуальной службы, три в одном.....гениально!
pusto1 20 сентября 2018 | 09:34
А мне бы порося подложить, справитесь?