ГД рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной и административной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Инициатива направлена на защиту интересов людей, которым до выхода на пенсию остается всего несколько лет. Об этом ранее рассказал замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

В качестве наказания законопроект предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов.