ГД рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста
Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной и административной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Инициатива направлена на защиту интересов людей, которым до выхода на пенсию остается всего несколько лет. Об этом ранее рассказал замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
В качестве наказания законопроект предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов.
Комментарии4
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traxau_okurka 20 сентября 2018 | 09:13
yulya_tsikinna: Подставили пенсионеров. Теперь их будут увольнять по статье, а не просто так. А старше 40 вообще никого брать на работу тогда не имеет смысла. Зачем риски?
mikhail_spb_ 20 сентября 2018 | 09:15
А как быть с работницами борделей?
Они тоже будут пахать до 60 лет?
neyexo 20 сентября 2018 | 09:27
mikhail_spb_:
кто имеется в виду? из совфеда и так никого не гонят, матвиенки и нарусовы сидят как вкопанные
velbkeirf1 20 сентября 2018 | 09:36
Увольнять не будут по состоянию здоровья будут переводить- на "легкий " труд