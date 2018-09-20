Избирком Приморья признал недействительными результаты второго тура губернаторских выборов

Комиссия выразила недоверие итогам голосования с учетом сообщений о фальсификациях.

За отмену результатов второго тура проголосовали 12 членов избиркома Приморья, один воздержался. Об этом сообщает «Интерфакс». В комиссии учли мнение ЦИКа, который ранее призвал аннулировать итоги. Кроме того, на заседании избиркома было объявлено о большом количестве жалоб, поступавших в ходе голосования.

Теперь в течение трех месяцев в регионе должны пройти новые выборы, дату которых назначит законодательное собрание. До проведения следующего голосования руководить Приморьем останется врио губернатора Андрей Тарасенко.

Напомним, после подсчета 95 процентов протоколов на выборах с разрывом почти в 6 процентов выигрывал кандидат от КПРФ Андрея Ищенко, но после обработки 99 процентов на первое место вышел Тарасенко. По данным издания The Bell, речь идет о массовых фальсификациях, направленных на отмену результатов второго тура и назначение новых выборов.

Андрей Ищенко уже заявил, что обжалует в суде решение избиркома об отмене результатов выборов. Кандидат добавил, что собирается проводить народные сходы во Владивостоке.