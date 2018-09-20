Избирком Приморья признал недействительными результаты второго тура губернаторских выборов
Комиссия выразила недоверие итогам голосования с учетом сообщений о фальсификациях.
За отмену результатов второго тура проголосовали 12 членов избиркома Приморья, один воздержался. Об этом сообщает «Интерфакс». В комиссии учли мнение ЦИКа, который ранее призвал аннулировать итоги. Кроме того, на заседании избиркома было объявлено о большом количестве жалоб, поступавших в ходе голосования.
Теперь в течение трех месяцев в регионе должны пройти новые выборы, дату которых назначит законодательное собрание. До проведения следующего голосования руководить Приморьем останется врио губернатора Андрей Тарасенко.
Напомним, после подсчета 95 процентов протоколов на выборах с разрывом почти в 6 процентов выигрывал кандидат от КПРФ Андрея Ищенко, но после обработки 99 процентов на первое место вышел Тарасенко. По данным издания The Bell, речь идет о массовых фальсификациях, направленных на отмену результатов второго тура и назначение новых выборов.
Андрей Ищенко уже заявил, что обжалует в суде решение избиркома об отмене результатов выборов. Кандидат добавил, что собирается проводить народные сходы во Владивостоке.
Комментарии12
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opiatnovyi63 20 сентября 2018 | 09:06
Распустить избирком и все причастные комиссии на местах в Приморье!
traxau_okurka 20 сентября 2018 | 09:11
opiatnovyi63: Рыба с головы гниет. Надо распускать с самого верха. И на нары.
protvik 20 сентября 2018 | 09:23
traxau_okurka: очередное шоу для избирателя. Поверю только если причастных привлекут и посадят. Но что то подсказывает что своих не сдадут.
profi1962 20 сентября 2018 | 09:11
opiatnovyi63: И Центизбирком во главе с председателем.
vladbor 20 сентября 2018 | 09:16
opiatnovyi63: не только распустить ,а наконец исполнить закон и посадить этих учителок из комиссий , которые за 10-15 тыс.руб изгадили все выборы в россии.....
kuporos68 20 сентября 2018 | 09:10
Мудрое решение. Овцы целы и волки сыты.
vladbor 20 сентября 2018 | 09:19
посадить я и мел ввиду дать реальные сроки тюремного заключения
sim202_ 20 сентября 2018 | 09:21
Эллочка примеряет белые одежды?
Не, не идет.
Борода мешает...
grigorcar 20 сентября 2018 | 09:23
ну че, избирком? теперь в прокуратуру, сдаваться. отсидите свое, будете спать спокойно.
polsan 20 сентября 2018 | 09:24
Выборы признаны недействительными. Факт фальсификации зафиксирован. Виновных нет! )
Это всё что нужно знать! ))
neyexo 20 сентября 2018 | 09:24
Полезный и в будущем постоянный элемент спектакля.
Чтоб картина была полнее.
sergirusso 20 сентября 2018 | 09:26
По любасу - не шмогли. Типо как с возрождением СССР....