Финляндия намерена построить забор на границе с Россией для защиты от диких кабанов
Финляндия намерена построить забор на границе с Россией для защиты от диких кабанов, которые могут быть переносчиками вируса африканской чумы свиней.
В Финляндии пока не зафиксировано случаев заражения домашнего скота, однако такие случаи выявлены в России — в 200 километрах от финской границы, — сообщает Коммерсант.
Комментарии14
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semia 20 сентября 2018 | 08:52
Это они так теперь скрепных русских называют? Дикие кабаны?
ajsenev 20 сентября 2018 | 09:01
Ну да, особенно от "кабанов" в форме. купленной в военторге.
taglit 20 сентября 2018 | 09:03
ajsenev: это они так называют ихтамнетов, колорадов и других рашистов?
post_v 20 сентября 2018 | 09:12
ajsenev:
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тогда надо начинать с забора вокруг Кремля....
vezdehod 20 сентября 2018 | 09:17
Финляндия намерена построить забор на границе с Россией для защиты от диких кабанов
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...Одетых в форму "Зелёных человечков".
traxau_okurka 20 сентября 2018 | 08:52
Ага. От кабанов. От диких. Двуногих.
kottigr1 20 сентября 2018 | 08:59
traxau_okurka: Совсем они даже не дикие кабаны, а самые натуральные свиньи...
blahovdav 20 сентября 2018 | 09:12
kottigr1: Совсем они даже не дикие кабаны, а самые натуральные свиньи...\\\\ Путлеровские свиньи-новый вид свиней, выведенный известными селекционерами :Окурком, Соловьиным и Кисельным Гов. Гипофиз этой породы , вместе с мозжечком *заменяющим мозг) легко мутирует и превращает двуногое существо в четвероногое, которое за теплые и сытые помои готовы за вороватых хозяев любого порвать...
gvs 20 сентября 2018 | 08:54
Химическое оружие: NOVICHOK. Биологическое оружие: KABAN (Russian Wild Pig) ))))
stas12006 20 сентября 2018 | 08:58
прстыми словами - забор от русских свиней
u237 20 сентября 2018 | 08:58
нормальненько так по половому и расовому признаку дискриминация, свиньям и баранам можно, а кабанам нельзя
danmestari 20 сентября 2018 | 09:02
Даже больные свиньи стремятся свалить из рашки.
alexun 20 сентября 2018 | 09:06
кто-то из России хочет сделать зоопарк, огороженный сеткой!
vpu2011 20 сентября 2018 | 09:31
В чувстве юмора финам не откажешь.