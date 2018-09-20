Финляндия намерена построить забор на границе с Россией для защиты от диких кабанов, которые могут быть переносчиками вируса африканской чумы свиней.



В Финляндии пока не зафиксировано случаев заражения домашнего скота, однако такие случаи выявлены в России — в 200 километрах от финской границы, — сообщает Коммерсант.