Минкомсвязи предлагает обязать устанавливать российские антивирусные программы на компьютеры, которые ввозят в РФ

Минкомсвязи предлагает обязать импортеров устанавливать российские антивирусные программы на все компьютеры, которые ввозят в Россию, — пишет газета Коммерсант. Для того, чтобы это требование не противоречило правилам Всемирной торговой организации, его планируют обосновать обеспечением национальной безопасности.

Обязательную предустановку российского софта планируют ввести с 1 августа 2020 года.

Эксперты говорят, что принудительная установка российских продуктов вряд ли поможет обеспечить национальную безопасность, а отсутствие конкуренции повлияет на качество антивирусов.