Минкомсвязи предлагает обязать устанавливать российские антивирусные программы на компьютеры, которые ввозят в РФ
Минкомсвязи предлагает обязать импортеров устанавливать российские антивирусные программы на все компьютеры, которые ввозят в Россию, — пишет газета Коммерсант. Для того, чтобы это требование не противоречило правилам Всемирной торговой организации, его планируют обосновать обеспечением национальной безопасности.
Обязательную предустановку российского софта планируют ввести с 1 августа 2020 года.
Эксперты говорят, что принудительная установка российских продуктов вряд ли поможет обеспечить национальную безопасность, а отсутствие конкуренции повлияет на качество антивирусов.
Комментарии15
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kottigr1 20 сентября 2018 | 08:57
Большой брат с тобой.. !
michael_c 20 сентября 2018 | 09:03
Поголовное чипирование , более практично .
Можно подать , как заботу о населении , контроль над правильным восприятием информации , поможет избежать многих заболеваний ...
taglit 20 сентября 2018 | 09:05
michael_c: а проще (и дешевле) обрубить мировой интернет и сделать исконный, посконный, домотканый российский!
grashupfer 20 сентября 2018 | 09:26
taglit: Обрубить-то они обрубят, а вот исконный-посконный... Не, не смогут. Тут ведь надобно будет озадачиться хоть каким-либо, но всё ж созданием.)
venmud 20 сентября 2018 | 09:27
taglit: "сделать исконный, посконный, домотканый российский!"
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Ты на кого батон крошишь, либерал непролазный?! На Всемогущего, Великого и Вечного?!
vezdehod 20 сентября 2018 | 09:14
Согласен...Свои "вирусы" лучше приживаются и их бысто лечит ФСБ.
vasya_von_smetankin 20 сентября 2018 | 09:00
ФСБ и Касперский спасут Россию!
johnywalker 20 сентября 2018 | 09:07
Российские шпионские программы?
meteor1908 20 сентября 2018 | 09:10
Национальной безопасностью можно обосновать что угодно.
mikescholar 20 сентября 2018 | 09:14
Сейчас даже в холодильнике есть микропроцессор. Давайте на холодильники ставить Касперского. Интернет вещей по-русски!
blindpew_33 20 сентября 2018 | 09:16
У Касперского финансовый кризис, и понадобилась принудиловка?
Или Ротенберг в долю вошёл?
venmud 20 сентября 2018 | 09:22
Минкомсвязи предлагает обязать устанавливать российские антивирусные программы, разработанные доктором педагогических наук Аркадийем Романовичем Ротенбергом, на компьютеры, которые ввозят в РФ.
mamiluk 20 сентября 2018 | 09:25
ну это, примерно, тоже самое: если покупаемую ВАМИ кружку в магазине будут сразу сажать на цепь...
largo1122 20 сентября 2018 | 09:26
Операция "Спасти рядового Касперского" началась. Понятно, что после найденных бекдоров в касперыче, с помощью которых велась шпионская деятельность, его пнули под зад коленом все западные страны. А тут типичная для России разводка - впарить всем подряд ненужное овно, типа как с ЭКЛЗ было или Платоном.
gromus 20 сентября 2018 | 09:32
Включаю я купленный компьютер. Вылазит сообщение о принятии лицензионного сообщения на использования РУантивируса. Я нажимаю «Не принимаю». Не хочу. Имею право. Вопрос, учитывая, что стоимость антивируса включена в стоимость компьютера, а им я не пользуюсь — у кого требовать возврат части денег потраченных на покупку всего комплекта?