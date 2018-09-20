Исполняющий обязанности губернатора Приморского края останется на своем посту до новых выборов губернатора
Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко останется на своем посту до новых выборов губернатора, — заявил журналистам представитель ЦИКа Сиявшах Магомедов.
Новые выборы должны состояться не позже чем через три месяца. Сегодня избирательная комиссия Приморского края отменила результаты второго тура в соответствии с рекомендацией Центризбиркома.
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко не согласен с этим решением и будет его оспаривать в суде.
Комментарии6
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j_partizan 20 сентября 2018 | 08:56
Уголовное дело нужно возбуждать по факту фальсификаций на выборах и снимать с должности ИО губернатора, а не продолжать мошенничество.
vezdehod 20 сентября 2018 | 09:11
Это "наказание" - ВМЕСТО скамьи подсудимых.
taglit 20 сентября 2018 | 09:00
yulya_tsikinna: т.е. он при проигрыше сознательно сорвал выборы, - совершил преступление, - и может спокойно продолжать дальше...
meteor1908 20 сентября 2018 | 09:00
Откуда представитель ЦИК это знает? Птичка в клюве записку принесла из Кремля?
lion64__2 20 сентября 2018 | 09:06
Главный организатор фальсификаций останется на должности и продолжит преступную деятельность. Какая гнусность!
Надо в ответ прийти массово, не меньше 70%, проголосовать против едроса персонально, и против едросни в целом на всех последующих голосованиях. Это узурпаторы, изменники, расхитители казённых денег. Их дом в местах лишения свободы.
mamiluk 20 сентября 2018 | 09:08
ловко провели операцию "тайм -аут"...в дальнейшем учтут свои просчёты...и крепко(побольнее) поработают с "неправильным электоратом" не только промыванием мозгов но и ногами...россгвардия полиция ФСБ,следственные подвалы -будут работать денно и ночно...и к намеченным "выборам"...."клиенты" будут готовы.