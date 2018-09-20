Исполняющий обязанности губернатора Приморского края останется на своем посту до новых выборов губернатора

Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко останется на своем посту до новых выборов губернатора, — заявил журналистам представитель ЦИКа Сиявшах Магомедов.

Новые выборы должны состояться не позже чем через три месяца. Сегодня избирательная комиссия Приморского края отменила результаты второго тура в соответствии с рекомендацией Центризбиркома.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко не согласен с этим решением и будет его оспаривать в суде.

