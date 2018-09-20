Британские консерваторы намерены предложить премьер-министру Терезе Мей покинуть свой пост после Брекзита
Сейчас рассматриваются несколько кандидатур на пост главы правительства, среди которых, в частности, бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, — сообщает издание «Телеграф».
Терезу Мей критикуют из-за отсутствия прогресса на переговорах по Брекзиту. Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта будущего года, однако условия выхода до сих пор не определены.
Комментарии2
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timbuktu 20 сентября 2018 | 09:05
в англии - полнейшее неуважение к исполнительной власти,а вот в россии никакой единой россии и в голову не придёт что-то рекомендовать своему вождю ))
kazlevich1949 20 сентября 2018 | 09:16
Вы меня простите старого дурака, но это уже уж очень похоже для Британии, пардон, на "женское обрезание"...