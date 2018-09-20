Британские консерваторы намерены предложить премьер-министру Терезе Мей покинуть свой пост после Брекзита

Сейчас рассматриваются несколько кандидатур на пост главы правительства, среди которых, в частности, бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, — сообщает издание «Телеграф».

Терезу Мей критикуют из-за отсутствия прогресса на переговорах по Брекзиту. Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта будущего года, однако условия выхода до сих пор не определены.