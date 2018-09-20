Глава правительства Грузии: Вступление Грузии в НАТО укрепит стабильность на Кавказе – это отвечает интересам России
Вступление Грузии в НАТО укрепит стабильность на Кавказе – это отвечает интересам России, — заявил телеканалу Фокс-Ньюз глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе. По его словам, Грузия тратит более 2% ВВП на военные расходы.
Летом Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Тбилиси добился серьезных успехов на пути реформ и пообещал принять Грузию в альянс.
Комментарии3
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mikluho_m 20 сентября 2018 | 08:43
Ну, скоро и Армения с Азербайджаном...
vezdehod 20 сентября 2018 | 08:54
Вах, Вах...Как хорошо и вовремя сказано.
piterjanis 20 сентября 2018 | 08:54
mikluho_m: да и весь мир с ними.