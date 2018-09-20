Глава правительства Грузии: Вступление Грузии в  НАТО укрепит стабильность на Кавказе – это отвечает интересам России

Вступление Грузии в НАТО укрепит стабильность на Кавказе – это отвечает интересам России, — заявил телеканалу Фокс-Ньюз глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе. По его словам, Грузия тратит более 2% ВВП на военные расходы.

Летом Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Тбилиси добился серьезных успехов на пути реформ и пообещал принять Грузию в альянс.