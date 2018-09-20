Прокуратура подтвердила законность ужесточения условий содержания Заура Дадаева, осужденного за убийство Немцова

Прокуратура подтвердила законность ужесточения условий содержания Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова – он переведен в помещение камерного типа. По данным надзорного ведомства, заключенный злостно нарушил режим содержания, — сообщает РБК.

Напомним, — Дадаев приговорен к 20 годам колонии строгого режима.