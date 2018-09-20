Президент Сирии Башар Асад направил в Москву телеграмму соболезнования в связи с гибелью экипажа российского Ил-20

По мнению Асада, происшествие стало результатом «привычных бесчинств со стороны Израиля». «Мы уверены, что такая болезненная ситуация не повлияет на отношения с Россией и на ее участие в продолжении борьбы с терроризмом», — подчеркнул сирийский лидер. Его цитирует сирийское государственное агентство САНА.

Накануне кремлевский секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Асад не звонил Путину после катастрофы в отличие от премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.