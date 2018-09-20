Президент Сирии Башар Асад направил в Москву телеграмму соболезнования в связи с гибелью экипажа российского Ил-20
По мнению Асада, происшествие стало результатом «привычных бесчинств со стороны Израиля». «Мы уверены, что такая болезненная ситуация не повлияет на отношения с Россией и на ее участие в продолжении борьбы с терроризмом», — подчеркнул сирийский лидер. Его цитирует сирийское государственное агентство САНА.
Накануне кремлевский секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Асад не звонил Путину после катастрофы в отличие от премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
Комментарии10
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vezdehod 20 сентября 2018 | 08:51
Соболезнование принимаю...Целую.
ваш ВВП.
igorrrpadlowitchs 20 сентября 2018 | 08:41
Сначала асад отправил россии путина 15 трупов, а потом подумал пару дней и отправил телеграмму!
andre_klimov 20 сентября 2018 | 09:36
igorrrpadlowitchs:
Ну так асад 100% уверен, что путин утрётся. Что бы ему не покуражиться?
u237 20 сентября 2018 | 08:46
Извинений не будет?!
lager23 20 сентября 2018 | 09:00
u237:
Если он не чувствует вины, значит это не его расчёт ПВО, а наших недоумков.... но хотя бы мог подыграть МО РФ!
nigelliri56 20 сентября 2018 | 08:55
Крокодиловы слезы.
lager23 20 сентября 2018 | 08:56
Асад не звонил Путину после катастрофы...
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Не царское это дело о смердах беспокоиться, для душегубов и диктаторов время идёт по-другому..... вспять и по кругу, поэтому звонят они "после отхода поезда".
Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты!
timudjin 20 сентября 2018 | 09:02
Сирийские C-200, как и наши ракеты, не могут сбить наш самолёт. Израильские "друзья", поэтому впали в немилость..
perestarok 20 сентября 2018 | 09:38
timudjin: "Израильские "друзья", поэтому впали в немилость.."
Израиль вообще считает, что может бомбить любую страну. И это не считается терроризмом. А вот русские, если отравили предателя в чужой стране - это преступление. Во интересно!
timbuktu 20 сентября 2018 | 09:20
ах.асад.асад - даже лондон не излечил его от антисемитизма