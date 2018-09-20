Делегация израильских военных прилетает в Москву, чтобы обсудить инцидент с российским военным самолетом ИЛ-20 в Сирии
Делегация израильских военных во главе с главкомом ВВС прилетает сегодня в Москву, чтобы обсудить инцидент с российским военным самолетом ИЛ-20 в Сирии. Самолет был сбит сирийскими ПВО во время израильского налета. Погибли 15 российских военнослужащих.
Министерство обороны России возложило на Израиль ответственность за крушение. При этом президент Путин заявил, что это была «трагическая случайность».
Израиль обвиняет во всем режим Башара Асада. Как ожидается, израильские военные передадут российской стороне полный доклад о происшествии, а также результаты расследования.
Комментарии6
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kottigr1 20 сентября 2018 | 08:36
Российский самолет был сбит после 61 (ШЕСТИДЕСЯТИ ОДНОЙ) минуты после оповещения Израилем российской стороны о начале своей операции в Сирии. Неужели этого времени не хватило МО РФ, что бы оповестить системы ПВО о местонахождении своих самолетов ? Надо было за неделю "до" оповещать ?
Первые сообщения о пропаже российского самолета с радаров начали появляться около 01:30 ночи по московскому времени 18 сентября. Тогда СМИ растиражировали официальное сообщение Минобороны. Согласно нему, связь с Ил-20 была утеряна в 23:00 мск 17 сентября. Об этом, в частности, писало агентство ТАСС. При этом авианалет израильских ВВС, который также имел место быть в ту злополучную ночь, начался часом ранее, в 22:00 мск и длился считанные минуты. Израильтяне из нейтрального воздушного пространства запустили несколько «дальнобойных» планирующих боеприпасов GBU-39 (подтверждает российское МО) и ушли на свои аэродромы.
igorrrpadlowitchs 20 сентября 2018 | 08:38
kottigr1: как бы с израилетянами не случилось, как с поляками !
kottigr1 20 сентября 2018 | 08:53
igorrrpadlowitchs: Вы лучше об огурцах думайте.. Андропова ведь не уберегли, подавился..
vezdehod 20 сентября 2018 | 08:49
А сирийские ракетчики готовятся отразить удар других российских самолётов.
alexsokoll 20 сентября 2018 | 09:05
Израиль предупредил Россию за ОДНУ минуту до удара, поэтому погибли русские офицеры.
Израль ответит за гибель русских лётчиков!
woodworld 20 сентября 2018 | 09:04
В России уж думать забыли