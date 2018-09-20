Результаты выборов губернатора в Приморье отменены
Такое решение приняла краевая избирательная комиссия с учетом рекомендаций ЦИКа. Как сообщила глава комиссии Татьяна Камаева, поступило беспрецедентное количество жалоб – более 200. Большинство касается нарушений со стороны кандидата Андрея Ищенко. Жалобы направлены в правоохранительные органы.
Ищенко, кандидат от КПРФ, заявил, что будет оспаривать в суде отмену результатов второго тура. Ищенко уверен, что победил на выборах.
Комментарии4
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danko1 20 сентября 2018 | 08:34
Поняв, что выборы разгромно проиграны, Кремль и ЦИК приняли решение отменить их результат.
Таким темпом деградации Путин вообще скоро выборы отменит.
vezdehod 20 сентября 2018 | 08:46
Надеюсь, что теперь такого "Прокол"а не будет и "Едрёная России" ч и с т о "победит" российскую Компартию.
m_anuchin 20 сентября 2018 | 08:38
Это фактическое признание власти в прямой фальсификации!... также и, по сути, признание о действиях в Солсбери, путем лживого интервью...
lion64__2 20 сентября 2018 | 08:43
И кого из фальсификаторов привлекут к ответственности за преступление? Как обычно, "неустановленные лица" совершали деяния? Сколько чиновников, полицаев, прочих махинаторов сядут? Что это за новое слово в выборах, если едросы "одержали" поражение, то итоги голосования отменяют?