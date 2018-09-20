Результаты выборов губернатора в Приморье отменены

Такое решение приняла краевая избирательная комиссия с учетом рекомендаций ЦИКа. Как сообщила глава комиссии Татьяна Камаева, поступило беспрецедентное количество жалоб – более 200. Большинство касается нарушений со стороны кандидата Андрея Ищенко. Жалобы направлены в правоохранительные органы.

Ищенко, кандидат от КПРФ, заявил, что будет оспаривать в суде отмену результатов второго тура. Ищенко уверен, что победил на выборах.