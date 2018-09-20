В 2019-2020 годах резко вырастут выплаты из бюджета на материальную мотивацию чиновников
В частности, в будущем году на эти цели планируют потратить 138 миллиардов рублей, — сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета.
В августе 2016 года президент Путин подписал указ, в котором поручил правительству повысить престиж гражданской службы. Как следует из данных Росстата, средняя зарплата чиновников в федеральных органах власти в 2017 году превышала 118 тысяч рублей.
Комментарии4
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tanyaya 20 сентября 2018 | 08:20
Почем зря дербанят отнятые у народа пенсии.
danko1 20 сентября 2018 | 08:32
tanyaya: Количество чиновников в России уже давно превысило значительно их численность в СССР.
И кроме вреда от этих взяткодателей, в связи с тем, что вместе с численностью чиновников растут и бумажки, которые они требуют, создавая видимость работы, ничего нет.
Видно, что этим повышением их престижа и зарплаты при росте обнищания населения Путин желает ненависть еще большую у населения к чиновникам развить.
stopkran1969 20 сентября 2018 | 08:31
За так и прыщ не вскочит?
lion64__2 20 сентября 2018 | 08:46
Численность "крапивного семени" зашкаливает, можно минимум втрое сократить это сборище шушеры. А в качестве мотивации длительные сроки заключения с конфискацией имущества им очень помогут.