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08:15, 20 сентября 2018

В 2019-2020 годах резко вырастут выплаты из бюджета на материальную мотивацию чиновников

В частности, в  будущем году на эти цели планируют потратить 138 миллиардов рублей, — сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета.

В августе 2016 года президент Путин подписал указ, в  котором поручил правительству повысить престиж гражданской службы. Как следует из данных Росстата, средняя зарплата чиновников в федеральных органах власти в  2017 году превышала 118 тысяч рублей.

Комментарии

4

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tanyaya 20 сентября 2018 | 08:20

Почем зря дербанят отнятые у народа пенсии.

danko1 20 сентября 2018 | 08:32

tanyaya: Количество чиновников в России уже давно превысило значительно их численность в СССР.
И кроме вреда от этих взяткодателей, в связи с тем, что вместе с численностью чиновников растут и бумажки, которые они требуют, создавая видимость работы, ничего нет.
Видно, что этим повышением их престижа и зарплаты при росте обнищания населения Путин желает ненависть еще большую у населения к чиновникам развить.

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stopkran1969 20 сентября 2018 | 08:31

За так и прыщ не вскочит?

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lion64__2 20 сентября 2018 | 08:46

Численность "крапивного семени" зашкаливает, можно минимум втрое сократить это сборище шушеры. А в качестве мотивации длительные сроки заключения с конфискацией имущества им очень помогут.

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