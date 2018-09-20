В 2019-2020 годах резко вырастут выплаты из бюджета на материальную мотивацию чиновников

В частности, в будущем году на эти цели планируют потратить 138 миллиардов рублей, — сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета.

В августе 2016 года президент Путин подписал указ, в котором поручил правительству повысить престиж гражданской службы. Как следует из данных Росстата, средняя зарплата чиновников в федеральных органах власти в 2017 году превышала 118 тысяч рублей.