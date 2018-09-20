В Кабардино-Балкарии произошли столкновения из-за попытки участников похода пройти через село, где живут балкарцы

В Кабардино-Балкарии произошли столкновения из-за попытки участников похода в честь 310-летия Канжальской битвы пройти через село, где живут балкарцы.

Как сообщает Кавказский узел, в село прибыли сотрудники Росгвардии и МВД. Они применили слезоточивый газ. Во время стычек несколько человек получили травмы.