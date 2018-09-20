Избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов губернатора Приморья
«За» проголосовали 12 из 13 членов комиссии. Один был против. Решение принято с учетом мнения Центризбиркома, — сказала председатель комиссии Татьяна Гладких. Ее цитирует Интерфакс.
Ранее ЦИК рекомендовал отменить результаты выборов из-за нарушений.
Комментарии4
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kottigr1 20 сентября 2018 | 08:25
Надо политиков в РФ выбирать по принципу лотереи.. На кого Бог пошлет.
dominator13 20 сентября 2018 | 08:33
kottigr1: зачет коллега
это были бы самые честные выборы в РФ!
kottigr1 20 сентября 2018 | 08:34
yulya_tsikinna: Снова вам Пригожин жалование задерживает.. ? Перебиваетесь до получки ?
love_etc 20 сентября 2018 | 08:36
Бросок в лицо одноглазого шахматиста.