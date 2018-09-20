Избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов губернатора Приморья

«За» проголосовали 12 из 13 членов комиссии. Один был против. Решение принято с учетом мнения Центризбиркома, — сказала председатель комиссии Татьяна Гладких. Ее цитирует Интерфакс.

Ранее ЦИК рекомендовал отменить результаты выборов из-за нарушений.