Владимир Путин заявил о необходимости начать разработку новейших видов вооружений
На заседании Военно-промышленной комиссии президент сказал, что в войска должны поступить образцы, которые превосходят зарубежные аналоги. Подобные заявления говорят о вступлении России в гонку вооружений, считает военный обозреватель Александр Гольц.
Между тем руководитель программы внутренней политики Московского центра Карнеги Андрей Колесников в интервью «Эху Москвы» высказал мнение, что такие заявления делаются для поднятия рейтинга президента, а денег в бюджете на эти программы уже нет.
Комментарии14
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gvs 20 сентября 2018 | 08:10
В каждой избушке свое Wunderwaffe ))))
kottigr1 20 сентября 2018 | 08:22
gvs: Неужели Путину мало того, что он сидит на ядерном фугасе с красной кнопкой в руке... ? куда же ещё мощнее и разрушительней.. !!?
opiatnovyi63 20 сентября 2018 | 08:12
Видимо, Воровская власть наметила новые рубежи в воровстве и казнокрадстве..
j_partizan 20 сентября 2018 | 08:31
serge_moro:
Таблетки с утра не принял?
andreyfilippov 20 сентября 2018 | 08:15
opiatnovyi63: Да нет, просто грезит православнутый маразматик наяву.
uriyurievich 20 сентября 2018 | 08:18
Опять воевать хочет видать, все не сидится тихо....итак со всех сторон огребает ненависть и недоверие...
j_partizan 20 сентября 2018 | 08:19
такие заявления делаются для поднятия рейтинга президента
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Конечно, ибо это надо было делать давно, а не разрушать науку и промышленность.
А кто теперь будет разрабатывать новые виды вооружений? Может строители, а может дворники, сантехники или торгаши с экономистами и юристами?
russky77 20 сентября 2018 | 08:19
А как-же уже разработанные и испытанные торпеды и самолёты с ядрёными двигателями способные летать несколько лет подряд быстрее скорости света? Неужели их снимут с вооружения? Устарели?
j_partizan 20 сентября 2018 | 08:25
russky77:
Устарели. Это разработка 80-х годов прошлого столетия.
russky77 20 сентября 2018 | 08:39
j_partizan: Тогда ждем постройки звезды смерти
sandr 20 сентября 2018 | 09:28
russky77: "постройки звезды смерти"
- чтобы всех похоронить вместе с собой с последним криком:
"Так не доставайся же никому!" ??? (((((((
poster6996 20 сентября 2018 | 08:21
А на разработку новейших видов социальной и экономической помощи стране мозгов не хватит?
nigelliri56 20 сентября 2018 | 08:30
Дорогие российские конструкторы-оружейники, да сделайте же ему такой классный пистолет, чтобы ему самому захотелось из него застрелиться!
sandr 20 сентября 2018 | 09:26
"начать разработку новейших видов вооружений"
- в рамках концепции крысы, загнанной в угол?