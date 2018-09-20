Владимир Путин заявил о необходимости начать разработку новейших видов вооружений

На заседании Военно-промышленной комиссии президент сказал, что в войска должны поступить образцы, которые превосходят зарубежные аналоги. Подобные заявления говорят о вступлении России в гонку вооружений, считает военный обозреватель Александр Гольц.

Между тем руководитель программы внутренней политики Московского центра Карнеги Андрей Колесников в интервью «Эху Москвы» высказал мнение, что такие заявления делаются для поднятия рейтинга президента, а денег в бюджете на эти программы уже нет.