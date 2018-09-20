Результаты выборов губернатора в Приморье отменены

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на крайизбирком.

Целью фальсификаций на выборах в Приморье была отмена результатов голосования. Об этом пишет издание The Bell – по его данным, такой сценарий был придуман еще во время подсчета голосов.

К вечеру в день голосования во втором туре в Приморье данные экзит-полов показывали уверенную победу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко – за него голосовали от 62 до 68 процентов избирателей. В штабе врио губернатора Андрея Тарасенко к этому времени была паника, пишет The Bell. На следующее утро в городах вроде Уссурийска пошел массовый вброс, целью которого была уже не победа единоросса, а отмена результатов выборов.

Издание ссылается на переписку одного из политтехнологов штаба Тарасенко. По его словам, стратегия заключалась в том, чтобы аннулировать результаты второго тура из-за фальсификаций, а через 90 дней провести повторное голосование с теми же кандидатами.

Напомним, после подсчета 95 процентов протоколов на выборах с разрывом почти в 6 процентов выигрывал Ищенко, но после обработки 99 процентов Тарасенко вышел на первое место.

Ранее ЦИК рекомендовал избиркому Приморья отменить результаты второго тура. Заседание краевого избиркома, на котором будет принято решение, проходит в эти минуты.