В МВД не нашли нарушений в концертной деятельности Лаймы Вайкуле и её пребывании на территории России
Об этом со ссылкой на министерство сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что провести проверку просил член общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский. Просьба последовала за публичным заявлением певицы о том, что она не поедет на гастроли в Крым ни за какой гонорар.
Комментарии3
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djuga 20 сентября 2018 | 08:03
Этот Хаминский кто такой? И с чего он решил, что может диктовать иностранке Вайкуле куда она обязана ехать и где выступать? А кто-то из артистов скажет, что не поедет на за какие коврижки в какой-нить Задрищенск - и что?
Совсем они там наверху ум потеряли. Да и совесть тоже.
Маразм всё гуще.
ansh 20 сентября 2018 | 08:04
Страна дураков. Посмешище - до чего Россия опустилась. 100 лет правления коммунистами дает знать. Отрицательная селекция, генетика, берут своё...
yulya__tsikina 20 сентября 2018 | 08:05
❤️❤️❤️
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