Срыв выборов губернатора в Приморье оказался спланированным, утверждают источники издания The Bell
Сценарий с фальсификациями и последующей отменой результатов придумали, когда стало ясно, что соперник кандидата от «Единой России» коммунист Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом. По словам собеседника издания, близкого к штабу единоросса, для победы Андрея Тарасенко итоги голосования в крупных городах нужно было «править» на 15%, в штабе началась паника, в итоге решили устроить массовые вбросы, чтобы затем из-за фальсификаций аннулировать результаты и через 3 месяца провести повторное голосование с теми же кандидатами.
Комментарии6
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serge_moro 20 сентября 2018 | 07:51
Евреи еще в небе-спросил офицер установки С-200.
Нет уже давно улетели -последовал ответ. Ах,эти суки улетели . А ну взять цель любую,что в небе осталaсь -,скомандовал российский офицер.
С-200 стало выпускать ракеты по всему периметру и офицер с крикoм -Россия вперед !! Бей жидов !! Спасай сирийцев,и иранцев !!
Вот, вот , сбили ,наконец этих еврейцев-красноармейцев -не мог угомониться офицер,который видел ,что подбили наконец самолет . Офицеру армии Коротышки очень хотелось ,чтобы это был самолет с евреями . Но, увы самолет оказался ИЛ -созвучно с ИГИЛ . В этом ИЛe оказались 15 русских офицеров разведки, которые все погибли. А где же эти суки евреи ?Так они же давно улетели и пьют бульон с мацой.
Вот суки еврейские !! Они снова ушли от нас-подытожил офицер комплекса С-200 . Затем он достал флягу отпил пару глотков водки ,всмотрелся в небо и нигде не мог найти евреев. Одни звезды .
И вдруг офицеру стало мерещиться ,что в небе горят тысячи шестиконечных звезд Давида . Офицер скомандовал- Взять цель . шестиконечные звезды !!
P.S. Мои соболезнования всем близким погибших офицеров от рук идиотов российской армии
kotvinder2 20 сентября 2018 | 07:57
serge_moro: Мужик, ты походу не туда свой высер скопипастил.
buzukin1905 20 сентября 2018 | 08:00
serge_moro: Западенчик, тебе соболезнования, заранее - за утерянные яйца.
cromwel 20 сентября 2018 | 08:01
serge_moro: тебе явно к психиатору надо.
yulya__tsikina 20 сентября 2018 | 08:06
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
ramses333 20 сентября 2018 | 08:07
Очень похоже на правду. Кремлевско-едросовские уши тут торчат отовсюду. Да и Памфилова вчера, как ни старалась, не смогла из себя ни слезинки выдавить. Актриса провинциальная.
Приморцы, вами цинично манипулируют!