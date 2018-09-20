Компанию Amazon заподозрили в недобросовестной конкуренции
Европейский антимонопольный регулятор начал проверку в отношении крупнейшего в мире онлайн-ритейлера, пока неофициальную. Об этом сообщает агентство Рейтер. Как пояснила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, компания Amazon, размещая на своём сайте товары тех или иных продавцов, могла использовать полученные от них данные для конкуренции с ними и повышения продаж собственной продукции.
Комментарии1
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yulya__tsikina 20 сентября 2018 | 08:07
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